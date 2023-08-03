الرجاء المغربي يهزم الوحدة الإماراتي ويتأهل لدور الثمانية متصدرا المجموعة الرابعة بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم المقامة حاليًا في السعودية.

الرجاء يفوز ويتصدر

أحرز هدف المباراة الوحيد زكريا الوردي ليرفع الرجاء رصيده إلى تسع نقاط ويتأهل إلى دور الثمانية من البطولة العربية بالعلامة الكاملة، فيما اكتفى الوحدة الإماراتي بالتأهل إلى الدور نفسه وفي رصيده ست نقاط.

دخل فريقا الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي مباراة اليوم وقد ضمنا بالفعل التأهل إلى دور الثمانية من البطولة العربية، وقد لعبا المباراة بهدف فض الاشتباك بينهما على صدارة المجموعة الرابعة.

تعادل غير مؤثر

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل فريقا شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي بهدف لكل فريق. سجل هدف شباب بلوزداد إسلام بالخير فيما سجل هدف الكويت طه ياسين.

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ولم تؤثر نتيجة المباراة على توديع الفريقين البطولة العربية؛ حيث كانت المباراة تحصيل حاصل بعدما خسر كل منهما مباراتيه في الجولتين الماضيتين من مرحلة المجموعات، ليودع الفريقان البطولة العربية وفي جعبة كل منهما نقطة واحدة فقط.