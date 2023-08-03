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الوحدة الإمارتي والرجاء المغربي في صراع على قمة المجموعة الرابعة بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 12:44 مساء
الوحدة الإمارتي والرجاء المغربي في صراع على قمة المجموعة الرابعة بالبطولة العربية
مباراة الرجاء المغربي والكويت الكويتي (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
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يتحدد الترتيب النهائي لفرق المجموعة الرابعة بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم، عندما تقام مباراتان في الثالثة من عصر اليوم الخميس بتوقيت ليبيا، فيلعب فريقا الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي، كما يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

مباراة تحديد المراكز
في المباراة الأولى سيلتقي الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي في مباراة قمة المجموعة الرابعة بالبطولة العربية، حيث تأهل الفريقان إلى دور الثمانية، بعد تصدرهما المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط لكل منهما، في ختام دور المجموعات، وبالتالي أصبحت مباراة اليوم بينهما مواجهة لتحديد المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي للمجموعة.

وبالرغم من حرص كل فريق على تصدر المجموعة الرابعة لتسهيل مشواره في البطولة العربية، إلا أن كلا منهما سيحرص في الوقت نفسه على تقديم عرض قوي يثبت به جدارته بالصدارة، والتأكيد على أنه قادم للمنافسة على اللقب.

ويمتلك الفريقان مجموعة مميزة من اللاعبين مما يجعل اللقاء مرشحًا لأن يكون قويًا وحماسيًا، كما ينتمي الفريقان إلى مدارس كروية مختلفة تمامًا عن الآخر، فالرجاء ينتمي إلى مدرسة شمال أفريقيا التي تعتمد على اللعب التكتيكي والقوة البدنية والأداء الدفاعي القوي وتضييق المساحات والاعتماد على الكرات العالية لضرب دفاعات المنافس، بينما ينتمي الوحدة إلى مدرسة الكرة الخليجية التي تعتمد على اللعب السريع في المساحات المفتوحة.

مباراة تحصيل حاصل
وفي المباراة الأخرى بين شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، سيلعب الفريقان مباراة كتحصيل حاصل، بعد فقدانهما الأمل في العبور إلى دور الثمانية من البطولة العربية، حيث خسرا الجولتين الأولى والثانية.

وخسر شباب بلوزداد مواجهة الرجاء المغربي بهدف مقابل هدفين في الجولة الأولى، وثم خسر بالنتيجة نفسها أمام الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية.

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أما الكويت الكويتي، فقد خسر مواجهته الأولى أمام الوحدة الإماراتي بهدف مقابل هدفين، وفي المباراة الثانية خسر بثنائية نظيفة أمام الرجاء المغربي.

وستكون مباراة اليوم بين شباب بلوزداد والكويت الكويتي فرصة لكلا الفريقين في تقديم عرض مشرف وإحراز فوز شرفي قبل مغادرة البطولة العربية.

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