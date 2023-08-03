كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظ فريق الزمالك المصري ببطاقة الصعود إلى دور الثمانية بالبطولة العربية للأندية عندما كان متقدمًا على نظيره النصر بهدف نظيف، لكن رأسية معتادة من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87 أعادت بطاقة الصعود إلى الفريق السعودي وأطاحت بالفريق المصري خارج البطولة العربية للأندية.

قبل اللقاء كانت المجموعة الثالثة بوضعية معقدة؛ حيث يمتلك النصر 4 نقاط ومثله فريق الشباب، ثم الزمالك بثلاث نقاط، وفي النهاية يأتي الاتحاد المنستيري بدون نقاط، ما يعني أن بطاقة التأهل تحتاج من الفريق المصري الانتصار لا غير، بينما يكفي الشباب والنصر التعادل للعبور.

جاء هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 53 سجلها أحمد سيد «زيزو»، وقتها كانت المباراة الأخرى في المجموعة نفسها تفيد بتقدم الشباب على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد سجله إيفر بانيجا من ركلة جزاء، رفع رصيد الشباب لـ7 نقاط، على رأس المجموعة.

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ساديو ماني يرافق كريستيانو في 45 دقيقة

كان جمهور الفريق المصري يحسب الدقائق للاحتفال بصعود صعب، بالانتصار على خصم عنيد، يضم في صفوفه النجم العالمي كريستيانو رونالدو، والوافد الجديد من فريق بايرن ميونخ الألماني ساديو ماني الذي شارك منذ بداية الشوط الثاني.

لكن ارتقاء مثاليًّا لرونالدو وضع الكرة في شباك حارس الزمالك محمد صبحي في الدقيقة 87، ليفسد فرحة جماهير الزمالك، ويتصدر الشباب المجموعة بسبع نقاط يليه النصر بخمس نقاط وتأهلا معًا لربع النهائي، وودع الزمالك البطولة بعدما حل ثالثًا بأربع نقاط.

وسيواجه النصر منافسه الرجاء المغربي في ربع النهائي في السادس من شهر أغسطس الجاري، أما الشباب فسيواجه الوحدة الإماراتي في اليوم نفسه.

لحظة تسجيل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في مرمى الزمالك، الخميس 3 أغسطس 2023 (نادي النصر)

لحظة تسجيل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في مرمى الزمالك، الخميس 3 أغسطس 2023 (نادي النصر)

لحظة تسجيل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في مرمى الزمالك، الخميس 3 أغسطس 2023 (نادي النصر)