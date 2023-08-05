ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن أزمة النجم الفرنسي كيليان مبابي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان تتجه نحو التصعيد بشكل سريع، وأنها قريبة من الوصول إلى طريق مسدود.

الاستمرار في سياسة العقوبات

وقالت جريدة «لوباريزيان»، اليوم السبت، إن رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، اتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن مستقبل كيليان مبابي، وأنه قرر الاستمرار في اتباع سياسة العقوبات تجاه النجم الفرنسي.

وأضافت الجريدة الفرنسية أن ناصر الخليفي أبلغ عددًا من المقربين منه بأنه قرر الاستمرار في استبعاد مبابي من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وإلزامه بالتدريب مع مجموعة اللاعبين غير المرغوب فيهم والمعروضين للبيع لأندية أخرى، ما يعني عدم عودة اللاعب إلى التشكيلة الأساسية للفريق مجددًا.

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وأضافت «لوباريزيان» أن نادي ريال مدريد الإسباني سيكون بإمكانه تقديم عرض رسمي لكيليان مبابي بعد يوم 15 أغسطس الجاري، وهو ما يعني أن باريس سان جيرمان خسر بالفعل معركته ضد النادي الإسباني واللاعب الفرنسي.

ويمثل خروج كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ضربة قاصمة ومؤلمة لإدارة النادي الفرنسي الذي كان يعتمد على قائد منتخب فرنسا في بناء فريق قوي بإمكانه المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي يستعصي على النادي بالرغم من مئات الملايين من اليوروهات التي تم إنفاقها على التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم في العالم، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بجانب كيليان مبابي.