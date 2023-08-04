«فيفا» يحقق في وقوع عمل غير أخلاقي بمونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الجمعة، أنه يحقق في مزاعم بوقوع سوء تصرف يتعلق بالمنتخب الزامبي المشارك في مونديال السيدات، بعد أن ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أن المدرب بروس موابي لمس إحدى لاعباته.

«فيفا» يرفض الكشف عن التفاصيل

وقال متحدث باسم «فيفا»: إنه يجري التعامل مع أي ادعاء بسوء التصرف على محمل الجد سواء في مونديال السيدات أو غيره من المسابقات، والاتحاد لديه إجراءات واضحة مطبقة على أي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وأضاف المتحدث: «يمكننا أن نؤكد أنه تم تلقي شكوى فيما يتعلق بالمنتخب الزامبي للسيدات ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليًا. لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق الجاري لأسباب تتعلق بالسرية».

وذكرت صحيفة «غارديان» أن الحادث وقع بعد تدريب أداه الفريق قبل مباراة زامبيا الأخيرة في دور المجموعات ضد منتخب كوستاريكا.

الاتحاد الزامبي ينفي الواقعة

من جانبه قال الاتحاد الزامبي لكرة القدم: إنه لم يتلق أي شكوى تتعلق بمونديال السيدات وتفاجأ بهذه المزاعم. وقال الأمين العام للاتحاد الزامبي روبن كامانجا في بيان: «نود أن نعلن أن الاتحاد الزامبي لم يتلق أي شكوى من هذا القبيل من أي من اللاعبات أو المسؤولين في البعثة التي سافرت إلى مونديال السيدات».

وأضاف: «تم تصوير جميع الحصص التدريبية للفريق بواسطة الفريق الإعلامي التابع للاتحاد الزامبي، ولم يضم الفيلم المصور أيًّا من هذه اللقطات. بالإضافة إلى ذلك صور فريق عمل «فيفا» كل تدريبات الفريق الزامبي في مونديال السيدات».

- جنوب أفريقيا يهزم إيطاليا ويلحق بالسويد إلى دور الـ16 في مونديال السيدات

- شاهد.. المغرب يسجل لحظات بارزة أمام كوريا الجنوبية بتحقيق أول نصر ونهيلة أول محجبة بتاريخ مونديال السيدات (صور)

كما ظهرت مزاعم عن سوء التصرف الجنسي في كرة القدم النسائية في زامبيا على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، وهي موضوع تحقيقات من الاتحاد الزامبي؛ حيث ذكرت صحيفة «غارديان» في وقت لاحق أن موابي كان من بين أولئك الذين يتم التحقيق معهم.

وقد رفض موابي التعليق عندما سُئل عن مزاعم الإساءة السابقة عندما وصل الفريق إلى نيوزيلندا الشهر الماضي قبل المباراة الافتتاحية لمونديال السيدات ضد اليابان.

وإذا ثبت سوء تصرف موابي بالفعل، فإنه سيواجه عقوبات تصل إلى حد منعه من ممارسة أي عمل متعلق بكرة القدم مدى الحياة. وخرجت زامبيا من مونديال السيدات بعد أن احتلت المركز الثالث في المجموعة الثالثة وعاد الفريق بالفعل إلى البلاد.