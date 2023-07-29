آلان سان - ماكسيمان يغادر نيوكاسل وتوقعات بانضمامه للأهلي السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الجناح الايسر الفرنسي آلان سان - ماكسيمان المتوقع انضمامه إلى الدوري السعودي لكرة القدم مغادرته نادي نيوكاسل الانجليزي.

آلان سان - ماكسيمان يودع جماهير نيوكاسل

ونشر آلان سان - ماكسيمان الذي سبق له اللعب بقميص ناديي سانت إتيان ونيس الفرنسيين اليوم السبت، رسالة وداع لجماهير النادي عبر موقعه الرسمي على موقع «انستغرام»، في حين أشارت تقارير صحفية محلية إلى إمكانية انضمام سان - ماكسيمان إلى صفوف نادي الأهلي السعودي العائد حديثاً إلى الدوري السعودي مقابل 35 مليون يورو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال آلان سان - ماكسيمان (26 عاماً) عن نيوكاسل الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، «سأرحل عن نيوكاسل وأتركه في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه وهذا أكبر لقب لي لأنني كنت جزءًا منه».

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ويشارك نيوكاسل الذي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصّة 80% منه الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عشرين عاماً.

وفي حال تأكد انتقال سان-ماكسيمان الذي خاض مع نيوكاسل 124 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً منذ عام 2019، إلى الأهلي السعودي فسينضم إلى عدة لاعبين بارزين سبق لهم الانتقال من الدوري الإنجليزي هم: البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز وحارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي.