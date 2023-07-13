شاكيرا ومالوما نجما حفل استقبال ميسي في إنتر ميامي

القاهرة - بوابة الوسط

أعد نادي إنتر ميامي الأميركي برنامجا حافلا خلال حفل استقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كلاعب جديد بشكل رسمي في النادي.

وقررت إدارة نادي إنتر ميامي تنظيم حفل استقبال لليونيل ميسي، لم يحظ به أي لاعب جديد من قِبل أي نادٍ على الإطلاق.

شاكيرا تغني في حفل استقبال ميسي

وستكون النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا نجمة حفل استقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كلاعب جديد بشكل رسمي في نادي إنتر ميامي الأميركي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي استمر موسمين حقق خلالهما ثلاثة ألقاب.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية وإسبانية عن تواجد شاكيرا في حفل إنتر ميامي المقرر إقامته يوم 16 يوليو الجاري، كما سيشهد الحفل الضخم فعاليات مميزة داخل وخارج الملعب.

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ويرافق شاكيرا في حفل استقبال ميسي، مواطنها النجم الكولومبي مالوما وأيضاً المغني باد بانيه.

ومن المقرر أن يشارك ميسي للمرة الأولى مع فريقه الأميركي في المباراة التي تجمعه مع نظيره كروز أزول في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في 21 يوليو الجاري.

وسيتقاضى ميسي في فريقه الجديد، راتباً سنوياً يتراوح بين خمسين وستين مليون يورو، كما سيحصل أيضاً على عوائد أخرى من منصة «آبل تي في»، ومبيعات قمصان إنتر ميامي، كما ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله.