  • Alwasat News
Atwasat

شاكيرا ومالوما نجما حفل استقبال ميسي في إنتر ميامي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 06:24 مساء
شاكيرا ومالوما نجما حفل استقبال ميسي في إنتر ميامي
ميسي فضل الانتقال للدوري الأمريكي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعد نادي إنتر ميامي الأميركي برنامجا حافلا خلال حفل استقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كلاعب جديد بشكل رسمي في النادي.

وقررت إدارة نادي إنتر ميامي تنظيم حفل استقبال لليونيل ميسي، لم يحظ به أي لاعب جديد من قِبل أي نادٍ على الإطلاق.

شاكيرا تغني في حفل استقبال ميسي
وستكون النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا نجمة حفل استقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كلاعب جديد بشكل رسمي في نادي إنتر ميامي الأميركي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي استمر موسمين حقق خلالهما ثلاثة ألقاب.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية وإسبانية عن تواجد شاكيرا في حفل إنتر ميامي المقرر إقامته يوم 16 يوليو الجاري، كما سيشهد الحفل الضخم فعاليات مميزة داخل وخارج الملعب.

ميسي: سأبذل قصارى جهدي مع إنتر ميامي.. ولا أفكر في الاعتزال
إنتر ميامي يقدم ميسي في فعالية «كشف النقاب» ويحدد موعدها

ويرافق شاكيرا في حفل استقبال ميسي، مواطنها النجم الكولومبي مالوما وأيضاً المغني باد بانيه.

ومن المقرر أن يشارك ميسي للمرة الأولى مع فريقه الأميركي في المباراة التي تجمعه مع نظيره كروز أزول في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في 21 يوليو الجاري.

وسيتقاضى ميسي في فريقه الجديد، راتباً سنوياً يتراوح بين خمسين وستين مليون يورو، كما سيحصل أيضاً على عوائد أخرى من منصة «آبل تي في»، ومبيعات قمصان إنتر ميامي، كما ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي ...
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي
فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج

فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج
كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!

كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً

«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
برشلونة يتعاقد مع خليفة ليفاندوفسكي
برشلونة يتعاقد مع خليفة ليفاندوفسكي
اتهام كارلو أنشيلوتي بالتهرب الضريبي في إسبانيا
اتهام كارلو أنشيلوتي بالتهرب الضريبي في إسبانيا
كريستيانو رونالدو يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة
كريستيانو رونالدو يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا...
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي ......
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو...
المزيد
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي ......
شاكيرا ومالوما نجما حفل استقبال ميسي في إنتر ميامي
شاكيرا ومالوما نجما حفل استقبال ميسي في إنتر ميامي...
إنفانتينو يعلن انطلاق بطولة الدوري الأفريقي الجديدة
إنفانتينو يعلن انطلاق بطولة الدوري الأفريقي الجديدة...
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا...
كريستيانو رونالدو يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة
كريستيانو رونالدو يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة...
المزيد