ميسي: سأبذل قصارى جهدي مع إنتر ميامي.. ولا أفكر في الاعتزال

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استعداده لبدء حياته الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، بعد الانضمام إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأميركي قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي سعيد باللعب لإنتر ميامي

قال قائد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، في تصريحات لقناة «بوبليكا» التليفزيونية الأرجنتينية قبل تقديمه الرسمي يوم الأحد، إنه يشعر بالسعادة للقرار الذي اتخذه بالتعاقد مع إنتر ميامي، والقدوم إلى الولايات المتحدة الأميركية، و«كل الأمور تبدو جيدة».

وعلى الرغم من أن مستوى الدوري الأميركي لكرة القدم لا يقارن بمستويات مسابقات الدوري الأوروبية، فإن ميسي لا يرغب في التراخي أو الاستمتاع براحة.

وأوضح ميسي: «الذهاب إلى الولايات المتحدة لن يغيّر عقليتي أو موقفي»، مؤكداً أنه سيحاول الأداء بأعلى مستوى، وسيبذل قصارى جهده مع إنتر ميامي.

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ولدى سؤاله بشأن اعتزال كرة القدم، قال ميسي إنه لا يعرف متى وأين يحين وقت الاعتزال، مشددا على أنه لا يفكر في هذا الأمر إطلاقا.

وذكرت تقارير إعلامية أن ميسي يوجد بالفعل في منزله بفلوريدا، بعد أن قضى إجازة في جزر الباهاما، بينما يخطط نادي إنتر ميامى لإقامة فعالية الأحد المقبل، واختار لها عنوان «كشف النقاب»، لتقديم نجمه الجديد بشكل رسمي.

وقد تعاقد ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، مفضلا الانتقال إلى الدوري الأميركي على الرغم من تلقيه عرضا خياليا للانتقال إلى الدوري السعودي من خلال التوقيع لنادي الهلال. غير أنه رفض العرض السعودي، وغيّر وجهته إلى الدوري الأميركي.