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إنتر ميامي يقدم ميسي في فعالية «كشف النقاب» ويحدد موعدها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 02:14 مساء
إنتر ميامي يقدم ميسي في فعالية «كشف النقاب» ويحدد موعدها
ميسي (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي، النادي الجديد لبطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الموعد الذي اختاره لتقديم نجمه الجديد رسميا.

موعد تقديم ميسي
قال إنتر ميامي إنه سينظم فعالية خاصة، أطلق عليها «كشف النقاب»، 16 يوليو الجاري في الملعب الخاص بالنادي، ليجرى تقديم ميسي خلالها.

أعلن ميسي خلال يونيو الماضي أنه سينضم إلى فريق إنتر ميامي، الذي يتخذ من ولاية ولاية فلوريدا الأميركية مقرا له، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لما أعلنه نادي إنتر ميامي في بيان، فإن فعالية «كشف النقاب» ستتضمن برامج ترفيهية مشوقة، وخطابات في أرض الملعب، وغيرها من الأحداث.

ومن المتوقع أن يجري تقديم ميسي، الذي أحرز لقب المونديال للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة في قطر ديسمبر الماضي، مع زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

وقد عيّن النادي الأميركي أخيرا المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو للإشراف على الفريق.

ويتوقع أن يستهل ميسي (36 عاما) مشواره مع فريق إنتر ميامي في 21 يوليو بمواجهة كروس أسول المكسيكي في الكأس الجديدة التي ستقام بين أبرز أندية الدوري الأميركي والمكسيكي.

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وقال مالك حصة الغالبية في النادي، خورخي ماس، إن النادي قد يجري بين «ثلاثة وخمسة تعاقدات» خلال فترة الانتقالات.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية (المركز الثامن والعشرين) بين 29 ناديا في الدوري الأميركي.

وبعد تعيينه، لفت مارتينو إلى أنه تحدّث إلى ميسي وبوسكيتس بشأن انتقالهما الوشيك إلى الدوري الأميركي، وتأكد أنهما قادمان للنادي الأميركي للتنافس، على الرغم من أنهما يأتيان بعد تتويج ميسي بلقب بطولة كأس العالم، وبوسكيتس بلقب الدوري الإسباني.

وسيقام حفل «كشف النقاب» بملعب إنتر ميامي في فورت لودردايل بشمال ميامي. ومن المتوقع ظهور الإنجليزي ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق المالك المشترك للنادي، خلال حفل تقديم النجم الأرجنتيني.

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