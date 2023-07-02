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الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 09:17 مساء
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
ميسي عقب فوز الأرجنتين بكأس العالم (أرشيفية: الإنترنت)
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لا تزال صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأميركي تبوح بأسرارها يومًا بعد يوم.. ففيما يتساءل عشاق النجم الأرجنتيني عن السر وراء تفضيله اللعب في الدوري الأميركي، خرج أحد ملاك إنتر ميامي ليعلن تفاصيل الصفقة.

وقال خورخي ماس أحد ملاك النادي في تصريحات إلى جريدة «إل باييس» الإسبانية، إن النادي الأميركي قدم مزايا وفريدة عديدة لميسي ليتمكن من إقناعه بقبول ارتداء قميص النادي واللعب في الدوري الأميركي.

مزايا فردة في عقد ميسي
وأضاف ماس إن إنتر ميامي وضع في عقد ميسي بنودًا ومزايا لم يحصل عليها أي لاعب من قبل، كما أنه عمل على هذه الصفقة لمدة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف العام حتى تكللت جهوده بالحصول على توقيع ميسي.

ومن المقرر أن يبدأ النجم الأرجنتيني اللعب ضمن صفوف النادي الأميركي، اعتبارًا من نهاية شهر يوليو الجاري، بعد أن أنهى تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف خورخي ماس في تصريحاته إلى الجريدة الإسبانية الراتب السنوي الذي سيحصل عليه ليونيل ميسي، فقال إن النجم الأرجنتيني سيحصل على راتب سنوي يتراوح ما بين خمسين إلى ستين مليون دولار، لكن الأهم من ذلك هو أنه عندما يعتزل سيحصل على حصة في ملكية النادي، ليسير بذلك على طريق النجمين، الإنجليزي ديفيد بيكهام، والأميركي مايكل جوردان، اللذين تحولا إلى مستثمرين كبارا في عالم الرياضة والأعمال.

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وأوضح ماس تفاصيل رحلة نجاحه في إقناع ميسي بقبول عرض إنتر ميامي، فقال إن الفكرة بدأت العام 2019 بهدف جلب نجم كبير يمكن أن يحدث نقلة نوعية في للدوري الأميركي ويحوله إلى أحد أكبر المسابقات في العالم.

وأضاف إن عقود الرعاية الضخمة التي وقعها الدوري الأميركي كانت سببًا رئيسيًا في إقناع ميسي بقبول عرض إنتر ميامي، كما أن النادي نجح في إغراء ميسي بمنحه حصة من العائدات السنوية لاشتراكات المشاهدين الأرجنتينيين الذين يتابعون الدوري الأميركي.

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