منتخب السلة «3×3» يتوجه للجزائر تمهيدا للمشاركة في دورة الألعاب العربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة، اليوم الأحد، توجه المنتخب الوطني لكرة السلة «3×3» إلى الجزائر مرورًا بتونس، للمشاركة في دورة الألعاب العربية.

تشكيل منتخب السلة «3×3» بدورة الألعاب العربية

يضم المنتخب الوطني المشارك في دورة الألعاب العربية، المدرب الوطني سامح أبولسين، بجامنب كل من: محمد الأوجلي وعمر شويطر ومحمد السليني وعبدالله بحر.

وقد أوقعت القرعة المنتخب الوطني مع منتخبات قطر والسعودية والعراق وموريتانيا في دورة الألعاب العربية.

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وتتواصل المشاركات الليبية في دورة الألعاب العربية في مختلف الرياضات، حيث يخوض ثنائي منتخب ليبيا للكرة الحديدية تخصص «الطويل»، علي الصغير ووسيم الصداعي، مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية أمام منتخب المغرب في مباراة التتويج بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب العربية.

يذكر أن لاعبي منتخب ليبيا للكرة الحديدية عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليتني، تأهلا إلى نهائي «زوجي رافا» في منافسات دورة الألعاب العربية الرياضية الخامسة عشرة المقامة بالجزائر.