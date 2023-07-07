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لولا دا سيلفا ينتقد اختيار أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 02:14 مساء
لولا دا سيلفا ينتقد اختيار أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي
أنشيلوتي (أرشيفية: الإنترنت)
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لا يزال منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم يثير الجدل في البلاد، وذلك على الرغم من الاستقرار على اختيار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتولي المنصب.
فلم يهنأ الاتحاد البرازيلي بتكلل جهوده في إقناع أنشيلوتي بتدريب المنتخب البرازيلي بالنجاح، حتى خرج الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لينتقد اختيار المدرب الإيطالي لتدريب منتخب بلاده، وفقا لما نقلته «الألمانية».

مدرب موقت للمنتخب البرازيلي
أعلن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغيز، قبل أيام أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي في صيف العام 2024 قبل بطولة كوبا أميركا.

وقدم الاتحاد البرازيلي فيرناندز دينيز، الثلاثاء الماضي، ليكون مدربا موقتا للمنتخب البرازيلي. كما كشف أن أنشيلوتي سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب خلال نحو عام واحد، ليقوده في بطولة كوبا أميركا 2024.

الرئيس يعارض قيادة أنشيلوتي المنتخب البرازيلي
قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في مقابلة لقناة «إس بي تي نيوز» الإخبارية البرازيلية: «أحب أنشيلوتي، لكنه لم يدرب المنتخب الإيطالي. لو كان يود حل مشكلة المنتخب البرازيلي، فلماذا لم يحل مشكلة المنتخب الإيطالي الذي لم يتأهل حتى إلى كأس العالم الماضية؟».

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وأضاف الرئيس البرازيلي أنه يؤيد المدرب فيرناندز دينيز، الذي سيواصل قيادة فريق فلومينينسي في الوقت الذي يتولى فيه مسؤولية تدريب المنتخب بشكل موقت.

وأكد لولا دا سيلفا: «أنا مشجع لدينيز. أحب ابتكاره وشخصيته. هي فرصة جيدة بالنسبة له وأتوقع أن يستغلها. دينيز يسيطر على غرفة تبديل الملابس. وفي كرة القدم يجب أن يسيطر المدرب على الفريق، ليقدم عملاً جيداً».

وأوضح الرئيس البرازيلي أن كرة القدم في بلاده تعاني تراجع جودة اللاعبين في الأعوام الأخيرة.

وتابع: «المشكلة ليست في دينيز، وإنما تتمثل في أننا ليس لدينا لاعبون بالجودة التي كنا نحظى بها في فترات أخرى. اللاعبون يتركون بلادنا في عمر الـ16 أو 17 عاماً، ويعودون في عمر الـ36».

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