رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا أميركا 2024

القاهرة - بوابة الوسط

سيصبح الإيطالي الفذ كارلو أنشيلوتي أول مدرب أجنبي للمنتخب البرازيلي لكرة القدم منذ نحو ستين عامًا، اعتبارًا من بطولة كوبا أميركا 2024، بحسب رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة. وسيكمل أنشيلوتي (64 عامًا) العام المتبقي على عقده مع ريال مدريد الإسباني قبل تولي مهمة الإشراف على «سيليساو» وقيادته في كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة في يونيو 2024.

رئيس الاتحاد البرازيلي رودريغيش يشيد بالشاب دينيز

وأعلن الاتحاد البرازيلي في وقت سابق أن مدرب فلوميننزي فرناندو دينيز سيتولى المهمة موقتًا بانتظار التعاقد مع مدرب دائم. وفي تصريح إلى قناة «سي أن أن برازيل»، قال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش «هذا الشاب دينيز هو مدرّب يملك أسلوب لعب جميلًا»، حسب «فرانس برس».

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أضاف «أسلوبه مشابه للمدرب الذي سيتبوأ المنصب في كوبا أميركا، أنشيلوتي». والمدرب الأجنبي الأخير الذي قاد البرازيل كان الأرجنتيني فيليبو نونييس لمباراة واحدة فقط في 1965.

مسيرة ناجحة من البطولات المختلفة للمخضرم أنشيلوتي

ويُعتبر أنشيلوتي بين أكثر المدربين نجاحًا في القارة الأوروبية التي أحرز لقب مسابقتها الأهم على صعيد الأندية، أي دوري الأبطال، مرتين مع كل من ميلان (2003 و2007) وريال مدريد (2014 و2022).

يأتي هذا إضافة إلى العديد من الألقاب المحلية، أبرزها الدوري الإيطالي (2004 مع ميلان) والإنجليزي (2010 مع تشلسي) والإسباني (2022 مع ريال) والفرنسي (2013 مع باريس سان جرمان) والألماني (2017 مع بايرن ميونيخ).

الإيطالي يخلف تيتي بعد الفشل في مونديال قطر

سيحل أنشيلوتي بدلًا من تيتي الذي كان مدربًا للمنتخب في مونديال قطر نهاية العام الماضي، حيث خرج «سيليساو» من ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح، تاركًا المهمة موقتًا لرامون مينيزيس.

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانًا رسميًا يحدد فيه العلاقة مع دينيز

وكان الاتحاد البرازيلي أصدر الثلاثاء بيانًا قال فيه إن دينيز سيكون مسؤولًا عن الفريق للعام المقبل. وقال رئيس الاتحاد رودريغيش في بيان عبر الفيديو «سيقود فرناندو دينيز المنتخب البرازيلي لمدة عام وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك بكفاءة كبيرة، كما فعل دائمًا خلال مسيرته الاحترافية».

وبدوره، قال دينيز «إنه حلم وشرف وفخر كبير أن أخدم المنتخب الوطني».