نهائي كأس إسبانيا: ريال مدريد الخبير يصطدم بأوساسونا الطموح

القاهرة - بوابة الوسط

يقف أوساسونا بين ريال مدريد ومسعاه لإحراز لقب مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم للمرة الأولى منذ 2014، وذلك حين يتواجهان السبت في المباراة النهائية على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية.

وبعدما حُسِمَ لقب الدوري منطقيا لصالح برشلونة واكتفائه بالمنافسة على الوصافة «الشرفية» مع جاره أتلتيكو مدريد، سيحاول ريال جاهدا ألا يخرج خالي الوفاض من موسمه المحلي والفوز بلقب من أصل اثنين ممكنين بما أنه يواصل الدفاع عن لقب دوري الأبطال حيث يخوض مواجهة شاقة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وفق «فرانس برس».

- مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

- كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على بيلباو

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها ريال إلى نهائي الكأس منذ تتويجه التاسع عشر الأخير العام 2014 على حساب برشلونة، وبالتالي سيسعى فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى عدم التفريط بهذه الفرصة الذهبية.

وسيحاول ريال الاستفادة من خبرته مع المباريات النهائية التي قادته إلى 61 لقبا كبيرا على صعيد الكؤوس، بينها 14 في دوري الأبطال، من دون احتساب ألقابه الـ35 في الدوري الإسباني، من أجل حسم مباراة السبت ضد فريق لم يسبق له أن وصل إلى هذا المسرح سوى مرة واحدة في تاريخه العام 2005 حين خسر نهائي الكأس أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح.

«لسنا ذاهبين إلى هناك لاحتساء الجعة»

وشدد المدير الرياضي لأوساسونا براوليو فاسكيس على الفارق الهائل بين طرفي مباراة السبت، قائلا «بالنسبة لمدريد، إنه نهائي إضافي من أصل الكثير في تاريخه. لكن بالنسبة لنا، إنه «النهائي».

وتابع «هناك حماس وتوتر. سنستمتع لكننا سننافس أيضا. ما سنختبره لن ننساه أبدا لكننا لسنا ذاهبين إلى هناك لاحتساء الجعة على ضفاف نهر غادالكيفير».

وبلغ أوساسونا النهائي بطريقة دراماتيكية على حساب جاره الباسكي أتلتيك بلباو بالتعادل معه في إياب نصف النهائي بهدف لمثله في الوقت الإضافي بفضل هدف بابلو إيبانيس، بعدما فاز ذهابا في ملعبه بهدف لصفر.

وبعد التأهل الدراماتيكي، قال إيبانيس «لا أجد الكلمات في الوقت الحالي. كنا نعاني مثل الكلاب طيلة المباراة».

أنشيلوتي ورقم زيدان

ترتدي مواجهة السبت أهمية معنوية أيضا لأنشيلوتي لأنه سيبقى على مسار معادلة رقم الفرنسي زين الدين زيدان من حيث عدد الألقاب كمدرب للنادي الملكي بـ11 لقبا.

ويملك الإيطالي حاليا تسعة ألقاب، وفوزه بالكأس ودوري الأبطال سيجعله على المسافة ذاتها من بطل مونديال 1998 الذي يحتل المركز الثاني على لائحة الشرف التاريخية خلف ميغيل مونيوس الذي نال 14 لقبا خلال 15 عاما كمدرب للفريق بين 1960 و1974.

وكان الإيطالي الخبير واثقا قبيل إياب نصف النهائي أمام برشلونة «من الفوز بلقب واحد على الأقل من أصل الاثنين المتبقيين».

اللعب على جميع الألقاب الممكنة

ويأمل أنشيلوتي أن يصيب السبت في توقعاته، لاسيما أن الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال ليس مضمونا في ظل الاختبار الصعب الذي يخوضه ريال ضد سيتي ومدربه الإسباني جوزيب غوارديولا اللذين يحلان الثلاثاء على «سانتياغو برنابيو» لمباراة الذهاب قبل استضافة الإياب بعدها بأسبوع.

ورأى أنشيلوتي أنه «إذا كنا محظوظين وفزنا بالكأس هذا الموسم، فهذا الفريق يكون قد فاز بكل لقب ممكن خلال فترة عامين»، مضيفا «هناك فرق لا تفوز بهذا الأمر (جميع الألقاب الممكنة) خلال كامل تاريخها».