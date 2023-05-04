مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

حملت تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس مفاجأة سارة لجماهيره بعودة متوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، الذي قضى الحصلة التدريبية كاملة، بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب.

وتعرض مودريتش لإصابة أوتار الركبة خلال مباراة جيرونا في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي الإصابة التي كانت ستبعده لمدة قد تصل إلى شهر، وفق جريدة «ماركا» الإسبانية.

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وأكدت «ماركا» أن لوكا تعافى بشكل كامل من الإصابة، ويمكنه المشاركة مع الريال في المواجهتين القويتين المقبلتين، نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.