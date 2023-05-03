ريال مدريد يقترب من إعلان ضمه بلينغهام

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «ماركا» الإسبانية والمقربة من فريق ريال مدريد أنه توصل لاتفاق مع الشاب الإنجليزي غود بلينغهام لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني من أجل الانضمام إلى الملكي الصيف المقبل.

ووفقًا للجريدة فإن الريال قريب من الصيغة النهائية للصفقة والتي ستقرب الإنجليزي من قلعة «سانتياغو بيرنابيو»، بعد ابتعاد كل من ليفربول ومانشستر سيتي عنها.

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وانسحب ليفربول ومانشستر سيتي من الصفقة، بعد أن أبدى بلينغهام رغبته في ارتداء قميص «الميرنغي»، حيث أبدت الأندية دفع قيمة الصفقة التي حددها ناديه بروسيا دورتموند والمقدرة بـ150 مليون يورو، إلا أن رغبة اللاعب أنهت الأمر.