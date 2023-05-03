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ريال مدريد يقترب من إعلان ضمه بلينغهام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 05:26 مساء
ريال مدريد يقترب من إعلان ضمه بلينغهام
لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني غود بلينغهام. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت جريدة «ماركا» الإسبانية والمقربة من فريق ريال مدريد أنه توصل لاتفاق مع الشاب الإنجليزي غود بلينغهام لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني من أجل الانضمام إلى الملكي الصيف المقبل.

ووفقًا للجريدة فإن الريال قريب من الصيغة النهائية للصفقة والتي ستقرب الإنجليزي من قلعة «سانتياغو بيرنابيو»، بعد ابتعاد كل من ليفربول ومانشستر سيتي عنها.

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وانسحب ليفربول ومانشستر سيتي من الصفقة، بعد أن أبدى بلينغهام رغبته في ارتداء قميص «الميرنغي»، حيث أبدت الأندية دفع قيمة الصفقة التي حددها ناديه بروسيا دورتموند والمقدرة بـ150 مليون يورو، إلا أن رغبة اللاعب أنهت الأمر.

الإعلان عن الصفقة
ومن المقرر أن يعلن ريال مدريد ضم لاعب الوسط الإنجليزي إلى صفوفه عقب نهاية الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا»، نظرا لأن فريقه بروسيا دورتموند يصارع على صدارة المسابقة مع غريمه بايرن ميونخ، ويسعى للتركيز مع الفريق.

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