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كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على بيلباو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 01:55 مساء
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على بيلباو
المغربي عبدالصمد الزلزولي لاعب أوساسونا يحتفل بهدفه في شباك أتلتيك بيلباو بكأس ملك إسبانيا، 1 مارس 2023. (الإنترنت)
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قاد المهاجم الدولي المغربي، عبدالصمد الزلزولي، فريقه أوساسونا إلى فوز غير مطمئن على ضيفه وجاره أتلتيك بلباو بهدف لصفر الأربعاء في دريبي الباسك ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

وسجل الزلزولي الهدف الوحيد في الدقيقة 47، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

ويلتقي الفريقان إيابا في الرابع من أبريل المقبل على ملعب «سان ماميس» في بلباو.

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ويأمل أوساسونا مواصلة مغامرته في الكأس وهو الذي أطاح بقطبي الأندلس ريال بيتيس حامل اللقب وجاره إشبيلية من ثمن وربع النهائي تواليا.

وقد دخل مباراة الأربعاء منتشيا بفوزه الثمين الأحد على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف لهدفين في الدوري، علما أن الزلزولي هو من سجل الهدف الثالث في مرمى مواطنه حارس المرمى ياسين بونو.

أوساسونا يتخطى بلباو في الدوري
وتفصل نقطة واحدة بين الفريقين في الدوري حيث يحتل أوساسونا المركز الثامن أمام بلباو التاسع، وهما تعادلا سلبا في التاسع من الشهر الماضي على أرض بلباو في المرحلة السادسة عشرة من الليغا.

ويلتقي ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة الخميس في «كلاسيكو» ساخن في مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية.

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