المغربي يوسف النصيري يقود إشبيلية للفوز في كأس إسبانيا بـ«هاتريك»

القاهرة - بوابة الوسط

قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية الإسباني أمس الأربعاء، للفوز على نادي ليناريس ديبورتيفو، بتسجيله ثلاثة أهداف، في دورالـ32 من منافسات كأس الملك.

ووقع النصيري على ثلاثة أهداف من أصل خمسة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب « دي ليناريخوس»، افتتحها يوسف في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وبعدها بثلاث دقائق عزز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني، بينما سجل هدف الـ«هاتريك» في الدقيقة 74، وذلك وفق ما نشرته «سي إن إن».

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وعانى النصيري هذا الموسم رفقة ناديه الإسباني في مسابقة الدوري، إذ عجز عن التسجيل في 11 مباراة، قبل أن يسجل «هاتريك» بمسابقة الكأس، يصالح به جمهور الفريق الأندلسي.

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وجلب صاحب الـ25 عاما، الفوز لمنتخب بلاده المغرب بـ«قفزة تاريخية»، أمام منتخب البرتغال، في ربع نهائي كأس العالم 2022، ليعبر «أسود الأطلس» نحو نصف النهائي.