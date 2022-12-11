الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي...

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي بوصوله لنصف نهائي كأس العالم 2022، وتشريفه الكرة الأفريقية كأول منتخب يصل المربع الذهبي للمونديال.
وكتب الاتحاد على صفحته بتوتير قائلًا: «زئيرهم يتعالى، ومخالبهم تحتد.. أسود الأطلس في نصف نهائي كأس العالم»، وذلك وفق ما نقلته الوكالة القطرية «قنا».
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وعلق «كاف» على هدف المهاجم يوسف النصيري الذي أهل منتخب المغرب على حساب البرتغال، قائلًا: «رأسية من ذهب سكنت الشباك، وسجلت تأهلًا تاريخيًا للمغرب».
أفضل خط دفاع
واستمر الاتحاد الأفريقي بإشاداته بالمنتخب المغربي، وخص بالذكر الحارس ياسين بونو، الذي يضع منتخب بلاده كأفضل خط دفاع في البطولة، بالحفاظ على شباكه نظيفة في آخر ثلاث مباريات، إضافة إلى استقباله هدفًا واحدًا فقط خلال مشوار البطولة حتى الآن، وحول ذلك كتب «الكاف»: «حامي عرين المغرب هو أكثر من حافظ على نظافة شباكه في النسخة الحالية للمونديال».
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