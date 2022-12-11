الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي بوصوله لنصف نهائي كأس العالم 2022، وتشريفه الكرة الأفريقية كأول منتخب يصل المربع الذهبي للمونديال.

وكتب الاتحاد على صفحته بتوتير قائلًا: «زئيرهم يتعالى، ومخالبهم تحتد.. أسود الأطلس في نصف نهائي كأس العالم»، وذلك وفق ما نقلته الوكالة القطرية «قنا».

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وعلق «كاف» على هدف المهاجم يوسف النصيري الذي أهل منتخب المغرب على حساب البرتغال، قائلًا: «رأسية من ذهب سكنت الشباك، وسجلت تأهلًا تاريخيًا للمغرب».