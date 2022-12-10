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لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 09:04 مساء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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عبر مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عن سعادته الكبيرة بالفوز على المنتخب البرتغالي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022، وكتابة تاريخ جديد لأفريقيا والعرب بأول وصول لنصف النهائي.

وقال الركراكي: «أنا سعيد جدًا بهذا التأهل، لأجل الشعب المغربي وأفريقيا والعرب، رأيتم الإصابات التي ألمت بنا، لكن الجميع قدموا مباراة كبيرة، سواء اللاعبون في الملعب أو البدلاء، واجهنا خصمًا كبيرًا مرة أخرى، واستطعنا هزيمته، بفضل الروح الجماعية التي تحلينا بها»، وذلك حسب تصريحاته التي نقلتها جريدة الصباح المغربية.

وأضاف وليد: «ما زال بإمكاننا الحلم، نتقدم خطوة أخرى نحو الكأس الغالية، بأقدام لاعبينا وموهبتهم الفريدة، في سبيل إسعاد الجماهير المغربية، من الصعب بالنسبة لمدربين في أفريقيا صنع مثل هذا الإنجاز، لكننا قهرنا الصعب، وتحدينا الشكوك التي طالتنا قبل البطولة، وها نحن نكتب التاريخ».

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من جانبه أكد سفيان مرابط متوسط ميدان المنتخب المغربي أن ما صنعوه هو أمر لا يصدق، وهو فخور جدًا بهذا الإنجاز التاريخي، معبرًا عن امتنانه الكبير للشعب المغربي الذي دعمهم طوال البطولة، وسار خلفهم في كل مباراة، حتى شعروا أنهم يلعبون على أرضهم، ما رفع معنوياتهم، ودفعهم للتألق في أرض قطر، لجعلهم فخورين.

السعي خلف الحلم الأكبر
وعبر الدولي المغربي عز الدين أوناحي، نجم خط الوسط عن فرحته الكبيرة بما حققه هو وزملاؤه على أرض الميدان، مؤكدًا استمرار التركيز في قادم المباريات، وسعيهم لتحقيق الحلم الكبير بالفوز بالبطولة.

وأردف: «اليوم بلغنا نصف النهائي، لا يهمنا من سنواجه، سنستعد للمباراة القادمة بهدف الفوز فقط، وتحقيق الحلم، نشكر الشعب العربي وكل أفريقيا على الدعم الذي يقدمونه لنا، ولن نخذلكم».

التاريخ كتب بأقدامنا
فيما صرح المهاجم سفيان بوفال قائلًا: «اجتهدنا كثيرًا منذ بداية البطولة، وواجهنا فرقا كبرى، لكن بالعزيمة والإصرار استطعنا تحقيق الإنجاز، ودخلنا التاريخ، ونحن سعداء جدًا بما حققناه».

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