3 ميداليات للمنتخب الوطني لذوي الهمم في دورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتم المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الهمم مشاركته بدورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر حتى 15 يوليو الجاري، بالحصول على ثلاث ميداليات، منها ميدالية ذهبية.

أحرز ميداليات ليبيا الثلاث في دورة الألعاب العربية، كل من: محمود رجب في مسابقة رمي الجلة، ووليد شطيبة الذي حصد برونزية في مسابقة رمي القرص، بجانب برونزية في ألعاب القوى مسافة مئة متر عن طريق عبدالرحمن أبوالزمازم.

منتخب الطائرة يواجه قطر في دورة الألعاب العربية

وفي المنافسات العامة بدورة الألعاب العربية، تتواصل المشاركات لأبطال وبطلات ليبيا في الدورة، وسيبدأ المنتخب الوطني للكرة الطائرة تلك المشاركات بمواجهة المنتخب القطري عند الساعة الخامسة مساء اليوم.

المنتخب الوطني للكرة الطائرة أوقعته القرعة في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ليبيا والجزائر وفلسطين وقطر.

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ووصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة، أمس الأربعاء، إلى الجزائر للمشاركة في هذه دورة الألعاب العربية.

بداية مشاركة أبطال وبطلات ليبيا في دورة الألعاب العربية، جاءت مبشرة بحصول بطلة ألعاب القوى رتاج السائح على الميدالية الفضية في منافسات رمي القرص، وهي ميدالية فضية بطعم الذهب، نظراً للإصابة التي لحقت بالبطلة الليبية قبل بدء منافسات دورة الألعاب العربية وكادت تحرمها من المنافسة.

وليد اشطيبة بطل ذوي الهمم في رمي القرص عقب تتويجه بالميدالية (الإنترنت)

عبدالرحمن أبولزمازم بطل ذوي الهمم في ألعاب القوي عقب تتويجه بالميدالية (الإنترنت)