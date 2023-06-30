نور الدين أمرابط يقترب من التجديد لأيك اليوناني.. وسفيان حائر بين كبار أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من بلوغه السادسة والثلاثين، إلا أن النجم المغربي نور الدين أمرابط يواصل العطاء في الملاعب الأوروبية، مما يجعله لاعباً مرغوباً في بقائه داخل المستطيل الأخضر.

نور الدين أمرابط يحسم أمره

النجم المغربي نور الدين أمرابط حافظ على أسهمه المرتفعة في سوق الانتقالات، وذلك على الرغم من تقدمه النسبي في السن، بتألقه اللافت خلال الموسم الماضي مع نادي أيك أثينا اليوناني.

وأسهم نور الدين أمرابط في 12 هدفاً ما بين صناعة وتسجيل خلال 34 مباراة خاضها الموسم الماضي في مختلف المسابقات مع النادي اليوناني.

ولهذا صار نور الدين أمرابط محل متابعة من قبل عدة أندية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في الدوري اليوناني.

وانتهى عقد النجم المغربي مع نادي أيك أثينا ليصبح لاعباً حراً، لكنه تلقى عرضاً من أيك لتجديد عقده، بجانب عروض من أندية أخرى، إلا أنه يشعر بالراحة في أيك الذي ستكون له الأولوية.

وإجمالاً شارك أمرابط في 65 مباراة مع أيك أثينا في مختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفاً وأهدى ثماني تمريرات حاسمة.

ويملك النجم الأسبق لـ«أسود الأطلس» خبرة كبيرة في الملاعب، حيث سبق له اللعب في دوريات هولندا وتركيا وإسبانيا وإنجلترا والمملكة العربية السعودية.

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أما سفيان أمرابط الشقيق الأصغر لنور الدين، فلم يحسم بعد هوية الفريق الذي سيلعب له خلال الفترة المقبلة.

ومنح نادي فيورنتينا الإيطالي موافقته لسفيان أمرابط من أجل مغادرة النادي شريطة توصله لعرض لا تقل قيمته عن ثلاثين مليون يورو.

وجرى ربط اسم سفيان بعدة أندية كبرى في أوروبا، من بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

ووفقا لتقارير إعلامية إيطالية، فإن نادي ميلان الإيطالي دخل على الخط من أجل التعاقد مع سفيان أمرابط بهدف تعويض نجمه ساندرو تونالي المنتقل لنادي نيوكاسل الإنجليزي.