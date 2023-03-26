سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نور الدين أمرابط شقيق الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب نادي فيورنتينا أن أخاه تلقى ثلاثة عروض للانتقال في يناير الماضي، لكن التوفيق لم يكن حليفه في النهاية.

وقال نور الدين: «يمكنني تسمية ثلاثة أندية اقتربت بشدة من التعاقد مع شقيقي، كانت عروضها ملموسة في اليومين أو الثلاثة الأخيرين من فترة الانتقالات»، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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وتابع: «مانشستر يونايتد أراد استعارة سفيان مع وجود خيار شراء في الصيف، لكن فيورنتينا رفض العرض، وأبدى تمسكه باللاعب»، مضيفا أن تشيلسي هو النادي الثاني من إنجلترا.

اقتراب برشلونة

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية في وقت سابق إلى محاولة برشلونة الإسباني التعاقد مع سفيان أمرابط في اليوم الأخير من الانتقالات، لكن النادي الكتالوني لم يتمكن بسبب قواعد اللعب المالي النظيف التي حددتها الليغا الإسبانية.

تألق سفيان أمرابط مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بقطر، وقدم بطولة مميزة، ليحتل المنتخب المغربي المركز الرابع على العالم، في إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق.