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أمرابط ضمن خطط ليفربول لتدعيم خط الوسط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 07:57 مساء
أمرابط ضمن خطط ليفربول لتدعيم خط الوسط
لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط. (أرشيفية: الإنترنت)
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دخل الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي دائرة اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي من أجل تدعيم خط الوسط في الموسم المقبل.

ومع مغادرة نابي كيتا وتشامبرلين الفريق في الصيف المقبل فإن ليفربول سيسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد، من ضمنهم المغربي سفيان أمرابط، إلى جانب ماثيوس نونيز لاعب ولفرهامبتون، وميسون ماونت لاعب تشيلسي، حسب موقع «فووت ميركاتو».

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حاول برشلونة الإسباني التعاقد مع أمرابط في انتقالات يناير الماضية إلا أنه لم يتوصل لاتفاق مع فيورنتينا على نقل اللاعب، الذي وافق على كل شيء مع النادي الكتالوني، وكان مستعداً للمغادرة.

أكدت «ماركا» الإسبانية أن وكلاء سفيان أمرابط لا زالوا على تواصل مع نادي برشلونة، للعودة من جديد في محاولة التوقيع معه الصيف المقبل رغم إبداء أمرابط إعجابه سابقاً بطريقة لعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ثلاثة عروض للمغربي
وأشار نور الدين شقيق سفيان أمرابط في وقت سابق أن ثلاثة أندية قدمت عروضا للمغربي في يناير الماضي، وهي مانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونة، إلا أن ناديه فيورنتينا لم يرغب في إتمام الانتقال.

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