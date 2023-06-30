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توقيف كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان بتهمة التمييز ضد المسلمين والسود

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 01:01 مساء
توقيف كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان بتهمة التمييز ضد المسلمين والسود
كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان (أرشيفية: الإنترنت)
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أوقفت الشرطة القضائية الفرنسية في مدينة نيس مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، ونجله، بتهم التمييز، وفق ما أعلن مدعي عام المدينة كزافيه بونوم اليوم الجمعة.

وقد جرى فتح تحقيق أوّلي في هذه القضية في شهر ابريل الماضي بسبب تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني تجاه لاعبيه عندما كان مدربًا لنيس في موسم 2021-2022، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويواجه المدير الفني البالغ من العمر 56 عامًا جدلًا متزايدًا منذ منتصف أبريل الماضي عندما نشر الصحفي المستقل رومان مولينا، ثم راديو «مونت كارلو سبورتس»، رسالة إلكترونية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه، زعم فيها أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه عدد من لاعبي فريق نيس.

معاداة غالتييه للمسلمين والسود
وذكر فورنييه بشكل خاص هذه الملاحظات المنسوبة إلى غالتييه الذي قال: «كان علي أن أخذ في الاعتبار حقيقة أنه في الواقع لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق». كما قال الصحفي إن غالتييه حدثه عن رغبته في تغيير الفريق بعمق، موضحًا أيضًا أنه يريد حصر عدد اللاعبين المسلمين قدر الإمكان.

وقد تم إرسال هذه الرسالة في نهاية الموسم الماضي إلى ديف برايلسفورد، مدير الرياضة في شركة «إنيوس» للبتروكيماويات، التي تملك النادي، للتنديد بالتصريحات العنصرية والمعادية للإسلام كجزء من بناء الفريق أو إدارته.

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وقد نفى غالتييه، مباشرة بعد ذلك في بيان نشره باريس سان جيرمان، إدلاءه بتصريحات تمييزية حول اللاعبين الذين كان يشرف على تدريبهم في نيس. وقال حينها في هذا الصدد إنه صُدم بشدة مما تم نسبه إليه.

وأضاف: «لقد صدمت بشدة من الكلمات التي نُسبت إلي والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة والتي صدمتني في أعماق إنسانيتي».

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان بصدد الإعلان الاسبوع المقبل عن تعاقده مع المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي، ما أن ينهي المفاوضات المتعلقة برحيل غالتييه.

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