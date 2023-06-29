200 مليون شخص يتابعون الدوري الإسباني عبر 16 منصة إلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

تخطى الدوري الإسباني لكرة القدم مائتي مليون متابع في 16 منصة إلكترونية مختلفة، بمتوسط زيادة قدرها 1.4 مليون متابع في الأسبوع خلال الموسم الماضي.

الدوري الإسباني في الصدارة

وبهذا يكون الدوري الإسباني في صدارة مسابقات كرة القدم من حيث عدد المتابعين بين مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى.

وتمتلك مسابقة الدوري الإسباني حسابات في العديد من المنصات المختلفة ومنها «تويتر» و«لاين» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«فيسبوك»، كما أن الكثير من تلك الحسابات مخصصة لأسواق مختلفة ذات أهمية خاصة مثل الصين وتايلاند واليابان وإندونيسيا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

الشباب يفضلون الدوري الإسباني

جدير بالذكر أن الحسابات التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، كانت في المنصات التي تمتلك أدنى متوسط عمر، وذلك في حالة تطبيق «تيك توك» تحديداً.

وخلال الموسم الماضي، حصدت «الليجا» الإسبانية 40.8 مليون متابع جديد، لتكون بذلك المسابقة الأكثر شعبية على شبكات التواصل الاجتماعي بين مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى.

وفي المركز الثاني تأتي مسابقة الدوري الإنجليزي التي تملك 192 مليون متابع، محققة زيادة بلغت 33 مليون متابع هذا الموسم.

ومن بعيد يظهر الدوري الألماني «بوندسليغا» الذي يتابعه 38 مليون شخص، ثم الدوري الفرنسي ولديه ـ31 مليون متابع، ثم الدوري الإيطالي ولديه 28 مليون متابع.

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وأكد مدير الاستراتيجية الرقمية برابطة الدوري الإسباني «الليجا»، ألفريدو بيرميخو: «تشير هذه البيانات إلى ما قبل وما بعد بالنسبة للدوري الإسباني، حيث أننا أول مسابقة دوري كرة قدم تصل لهذا الرقم».

وقال: «هذا الإنجاز يعد جزءاً من الرهان الذي قطعناه في المسابقة منذ سنوات لتعزيز النظام البيئي الرقمي، وهو العمل الذي يساعد على جذب مشاهدات جديدة وتسريع عملية النمو وتوليد أعمال وأرباح».

وأضاف ألفريدو بيرميخو أن تكييف المحتويات مع البلدان والجمهور والأشكال المختلفة يُعد عاملاً أساسياً للوصول إلى جمهور كبير وبشكل متزايد.