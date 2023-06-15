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الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 11:36 صباحا
الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية
محمد صلاح خلال إحرازه هدفا في الدوري الإنجليزي (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت أحدث الأرقام أن الدوري الإنجليزي لا يزال هو الدوري الأكثر ربحية من الناحية المالية بعدما تفوق على كل مسابقات الدوري في القارة الأوروبية بفارق كبير، محققا أرباحا بلغت ستة مليارات و442 مليونا.

ويعكس التحليل السنوي للإيرادات المالية ريادة الدوري الإنجليزي الذي يعيد إثبات جدارته باعتباره الأقوى على الإطلاق، بزيادة تقدر بـ12% في موسم 2021-2022، مقارنة مع البيانات المسجلة في 2020-2021، وفقا لتقرير أعدته مؤسسة «ديلويت» عن الشؤون المالية لكرة القدم.

وقبل عقد من الزمن بلغت إيرادات الدوري الإنجليزي في موسم 2012-2013 ملياري و946 مليونا.

كما كشف الموسم الكروي الماضي أن الدوري الإسباني تعافى تماما من آثار تفشي وباء كورونا المستجد، وأنه يواصل تحقيق أرباح كبيرة ومتزايدة، محققا ثاني أعلى إيرادات في أوروبا خلال موسم 2021-2022، بإجمالي ثلاثة مليارات و277 مليون يورو، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالموسم السابق.

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وبهذا فإن الدوري الإسباني يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى مسابقات الدوري الأوروبية ربحية، لكن أرباحه تبقى أقل بمقدار ثلاثة مليارات و165 مليونا عن الدوري الإنجليزي، لكنه يتجاوز الدوري الألماني الذي سجل ثلاثة مليارات و149 مليونا في 2021موسم -2022، بزيادة 5% عن موسم 2020-2021.

ويشير التقرير أيضا إلى أن مسابقات الدوري في القارة الأوروبية بشكل مجمل زادت دخلها بنسبة 7% في موسم 2021-2022، لتصل إلى 29 مليارا و500 مليون، ويرجع السبب في ذلك إلى رفع القيود المفروضة بسبب كورونا، وعودة الجماهير إلى الملاعب بشكل كامل، بجانب الارتفاع الملحوظ في قيمة عقود الرعاية.

قائمة أعلى الدوريات الأوروبية ربحية في موسم 2021-2022:
الدوري الإنجليزي الممتاز ستة مليارات و442 مليونا.
الدوري الإسباني ثلاثة مليارات و277 مليونا.
الدوري الألماني ثلاثة مليارات و149 مليونا.
الدوري الإيطالي ملياران و350 مليونا.
الدوري الفرنسي ملياران و26 مليونا.

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