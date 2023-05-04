  • Alwasat News
Atwasat

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 04:42 مساء
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعا المدرب الألماني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب إلى أن تسير كرة القدم على خطى رياضات أخرى من خلال السماح للمدربين بـ«تحدي» قرار الحكام خلال المباريات، وذلك بعد الذي حصل مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الجمعة ضد بوخوم بهدف لمثله مما تسبب بتنازله عن صدارة الدوري الألماني.

ولكلوب تاريخ طويل مع الحكام وآخر فصوله كان الأحد في الفوز المثير لليفربول على ضيفه توتنهام بأربعة أهداف لثلاثة في الدوري الممتاز، حيث تهجم على الحكم بول تييرني مما دفع الاتحاد الإنجليزي للعبة إلى فتح تحقيق بحق المدرب الألماني، وفق «فرانس برس».

- ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
- كلوب: ليفربول يسابق الزمن في «البريميرليغ» بعد موسم سيئ

وفي حديث مع مجلة «كيكر» الألمانية الخميس، رأى كلوب إن فكرة تمكن المدرب من تحدي قرار الحكم بشكل رسمي خلال المباريات في حال الشك بوضع ما، أعطت ثمارها في رياضات أخرى.

وقال «التحدي سيكون حلاً لتفادي حصول شيء مماثل مرة أخرى في المستقبل»، معتبراً تحدي قرار الحكم «فكرة مثيرة للاهتمام بالنسبة لكرة القدم».

ودفع دورتموند الجمعة ثمن خطأ تحكيمي حرمه من ركلة جزاء وتسبب في تنازله عن الصدارة لصالح غريمه بايرن ميونيخ في الأمتار الأخيرة من الدوري الألماني.

الاتحاد يقر بحق دورتموند
وأقرّ كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني السبت، بخطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند أمام بوخوم، مما قد يكلفه اللقب في نهاية المطاف.

وتعرض مهاجم دورتموند كريم أديمي لخطأٍ قاسٍ جدًا داخل المنطقة من الخلف بالقدمين من المدافع البرازيلي دانيلو سواريس منتصف الشوط الثاني عندما كان الفريقان متعادلين إيجابياً.

الحكم يعترف بالخطأ
أشار الحكم ساشا ستيغمان إلى إكمال اللعب ولم يستعن بحكم الفيديو المساعد «في ايه آر».

وفي حديثه مع صحيفة بيلد السبت، قال ستيغمان إنه «منزعج حقاً» و«يشعر بالسوء»، معترفاً بالخطأ.

وكشف أن حكام غرفة «في ايه آر» لم يستدعوه لمشاهدة اللقطة على الشاشة على أرض الملعب.

لجنة الحكام تتفق مع الاتحاد
واتفقت لجنة الحكام في الاتحاد مع تقييم ستيغمان، وقالت إن «المشاهد التلفزيونية تثبت» أن العرقلة كانت «خطأ وركلة جزاء»، مضيفة «المدافع رمى بنفسه من الخلف إلى الجانب بكلتا ساقيه ولم يسع خلف الكرة».

بالنسبة لكلوب هناك العديد من الأمثلة الجيدة على كيفية عمل تحدي قرار الحكام من أجل مراجعة لقطة ما، قائلاً: «في لعبة الهوكي على سبيل المثال، أثبت التحدي جدارته منذ فترة طويلة».

ويسمح دوري كرة القدم الأميركية «أن أف أل» للمدربين بتحدي قرارات الحكام أثناء المباريات، على غرار دوري كرة السلة الأميركي «أن بي أيه» والرياضات الأخرى مثل دوري الركبي، بينما يسمح في كرة المضرب لللاعبين واللاعبات بمراجعة كرة ما للتأكد من أنها كانت خارج الملعب أو على الخط أو داخله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة

فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟

بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا

الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم

البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري

جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي

«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي

كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي
3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج
«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين
الدوري الألماني: بايرن يتمسك بالصدارة أمام بريمن
الدوري الألماني: بايرن يتمسك بالصدارة أمام بريمن
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب النهائي
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب النهائي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
المزيد
حبس 31 مشجعا للترجي بسبب أعمال شغب خلال مواجهة شبيبة القبائل
حبس 31 مشجعا للترجي بسبب أعمال شغب خلال مواجهة شبيبة القبائل...
رئيس رابطة «لا ليغا»: عودة ميسي مشروطة بتقليل راتبه
رئيس رابطة «لا ليغا»: عودة ميسي مشروطة بتقليل راتبه...
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام...
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب النهائي
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب ......
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد...
المزيد