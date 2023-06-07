عرض قطري أخير لشراء مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

تقدمت قطر، من خلال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، بعرض خامس بنظام «القبول أو الرفض»، لمحاولة شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وفي حال رفضه، ستصرف النظر عن اهتمامها بالنادي الإنجليزي.

ووفقا لتقارير صحفية البريطانية، فإن هذا العرض، على الرغم من كونه أفضل من سابقه، لم يصل إلى ستة مليارات جنيه إسترليني التي طلبتها عائلة غلازر المالكة، للتنازل عن النادي الذي تمتلكه منذ العام 2005.

المنافسة مع راتكليف

وفي حال رفض العرض، سيكون الملياردير البريطاني جيم راتكليف، مالك شركة «إينيوس»، هو المرشح الوحيد المتبقي لشراء النادي.

ومنذ عرض النادي للبيع في نوفمبر الماضي، كانت قطر وراتكليف أكبر المهتمين بشرائه. وتدخل العملية حاليا المنعطف الأخير مع اقتراب سوق الانتقالات، الذي يبدأ في 14 من يونيو الجاري، بالإضافة إلى الحاجة لتقديم ضمانات للمشروع الذي يتبناه إريك تين هاغ مدرب فريق الكرة.

- جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

- عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

والفارق بين العرض القطري وعرض راتكليف هو أن الشيخ جاسم يرغب في امتلاك 100% من أسهم النادي، بينما الملياردير البريطاني عرض على عائلة غلازر امتلاك جزء فقط من الأسهم.

النادي الإنجليزي سبق وأعلن، في نوفمبر الماضي، أن مجلس إدارته يبحث عن بدائل إستراتيجية، لتعزيز نمو النادي، مع خيار البيع الكامل.