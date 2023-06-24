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بوبليك يهزم زفيريف ويواجه روبليف في نهائي هاله للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 06:56 مساء
بوبليك يهزم زفيريف ويواجه روبليف في نهائي هاله للتنس
الكازاخستاني ألكسندر بوبليك خلال مباراته في الدور نصف النهائي (الإنترنت)
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تأهل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك إلى نهائي بطولة هاله للتنس المقامة في ألمانيا، بعدما تغلب، اليوم السبت، على النجم الألماني ألكسندر زفيريف 6 - 3 و7 – 5، في الدور قبل النهائي للبطولة.
اللقب الأول

بهذا الفوز أصبح بوبليك على بعد خطوة واحدة من التتويج بأول لقب له على الملاعب العشبية على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين، بحسب «الألمانية».

وتغلب بوبليك على بطل التنس الأولمبي زفيريف ليتأهل إلى النهائي للمرة الأولى على مستوى بطولات المحترفين ذات الـ500 نقطة.

النهائي الثالث في بطولة هاله للتنس
وكان زفيريف قد وصل إلى نهائي بطولة هاله للتنس عامي 2016 و2017، وهو لا يزال يتطلع إلى التتويج بأول لقب له منذ عام 2021 الذي شهد تتويجه بلقب البطولة الختامية للموسم.

أما بوبليك، فقد تُوّج بلقب وحيد في البطولات التابعة لرابطة المحترفين، وكان في بطولة مونبلييه عام 2022.

ويلتقي بوبليك في النهائي، غداً الأحد، مع الروسي أندريه روبليف الذي تغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في نصف النهائي.

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وتغلب روبليف 6-3 و6-4 على اللاعب الإسباني المصنف 23 عالميًا ليبلغ النهائي الرابع هذا العام، والحادي والعشرين في مسيرته.

وفضّ روبليف الشراكة في المواجهات المباشرة مع الإسباني، وبات متفوقا عليه 5-4 وثأر من خسارته ضده مطلع العام في دورة أديلايد الأسترالية.

ويطمح الروسي للقبٍ ثانٍ هذا العام بعد دورة مونتي كارلو للأساتذة ورابع عشر في مسيرته وأول على الإطلاق على الأراضي العشبية.

ويتفوق روبيلف 3-0 في المواجهات المباشرة ضد بوبليك، لكن آخر لقاء جمعهما يعودإلى دورة روتردام الهولندية عام 2020.
 

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