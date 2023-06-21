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خبرة توني كروس تبقيه في ريال مدريد عاما إضافيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 04:52 مساء
خبرة توني كروس تبقيه في ريال مدريد عاما إضافيا
توني كروس يحتفل بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 2017 (الإنترنت حساب ريال مدريد على تويتر)
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم، تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط توني كروس لمدة عام واحد، ليظل اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2024.

وسيقضي النجم الألماني كروس (33 عامًا) بذلك موسمه العاشر مع نادي ريال مدريد، وفقًا لـ(الألمانية).

20 لقبًا لكروس
وخاض توني كروس 417 مباراة مع فريق ريال مدريد وأحرز معه عشرين لقبًا، منها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

ويعد اللاعب الألماني، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014 والذي اعتزل اللعب الدولي في 2021، لاعب كرة القدم الألماني الأكثر نجاحًا على الإطلاق.

تجديد الدماء
ويتحرك ريال مدريد لتجديد دماء فريقه بعد موسم فقد خلاله لقب الدوري الإسباني الذي انتزعه برشلونة، كما خسر لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن يبدو أن خبرة كروس لا تزال تشكل عنصرًا أساسيًا بالفريق الملكي.

وشهد ريال مدريد أخيرًا رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى نادي الاتحاد السعودي.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تناقلت وسائل إعلام تقارير بشأن احتمال اعتزال كروس، بينما ارتبط اسمه أخيرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي.

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كارلو أنشيلوتي يكشف مستقبل الثلاثي بنزيمة ومودريتش وكروس مع الريال

وكان ريال مدريد أعلن الأسبوع الماضي استقدام لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 112 مليون دولار ومكافآت أخرى.

وبرغم حضور لاعبين شابين موهوبين في الوسط، هما الفرنسيان أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، بقي كروس ركيزة صلبة في تشكيلة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فخاض ثلاثين مباراة في الدوري الإسباني و12 في دوري الأبطال خلال الموسم المنصرم.

وكان تمديد عقد لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق متوقعًا منذ عدة أسابيع، بينما يحاول ريال مدريد الاحتفاظ بلاعب وسطه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش المرتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي.

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