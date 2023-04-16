لعام جديد.. كروس يواصل كتابة التاريخ مع الملكي

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الألماني توني كروس متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني الاستمرار لعام إضافي، بعد أن أكد في وقت سابق تفضيله الاعتزال على الذهاب إلى فريق آخر.

كشفت جريدة «ماركا» الإسبانية، اليوم الأحد، أن كروس مستعد لتوقيع صفقة جديدة حتى يونيو 2024، للبقاء في صفوف النادي الملكي وعدم الاعتزال حاليًا، وفق ما نشرته الجريدة الإسبانية.

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وأكدت الجريدة أن متوسط الميدان الألماني لفريق ريال مدريد لم يتفاوض أبدًا مع أي نادٍ آخر، مشيرة أن قراره انحصر فقط بين الاعتزال، أو الاستمرار موسم آخر في صفوف «الميرنغي»، وهو ما فضله كروس في النهاية.

وجهز مجلس إدارة ريال مدريد عقدًا جديدًا للاعب، ويتبقى فقط توقيع توني كروس عليه، كما أشارت الجريدة أن موقف زميله الكرواتي لوكا مودريتش مشابه تمامًا، ومن المتوقع أن يستمر هو الآخر.