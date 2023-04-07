كارلو أنشيلوتي يكشف مستقبل الثلاثي بنزيمة ومودريتش وكروس مع الريال

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الجمعة، عن اعتقاده بأن الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس سيبقون في ريال مدريد الإسباني للموسم المقبل.

وينتهى عقد الثلاثي في نهاية الموسم الحالي، وأكد أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي أن مودريتش وكروس يتحدثان الآن مع النادي عن مستقبلهما، حسب «فرانس برس».

وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي في 2009، أمام مودريتش فوصل من توتنهام الإنجليزي في 2012، وفاز الثنائي بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد من بين ألقاب أخرى.

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من جهته، انضم كروس إلى ريال مدريد من بايرن ميونخ في العام 2014، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات.

ورداً على سؤال بشأن كروس ومودريتش، قال أنشيلوتي إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى «حلّ».

وأضاف الإيطالي أن «هناك تقدما، لأنهم يتحدثون. أعتقد أنهم في النهاية سيبحثون عن حل، هناك تقدّم».

ورغم ذلك، حذر الإيطالي من أنه في مرحلة ما، سيتعين على ريال مدريد المضي قدماً.

الثلاثة سيبقون

وقال «أعتقد أن الثلاثة سيبقون. لكن علينا أن نفكر في اليوم الذي يتوقفون فيه أيضاً، لأن بسبب حقيقة أن لديهم شيئا فريدا، يجب أن يتغير شيء ما».

وأضاف أنشيلوتي «علينا أن نبحث عن مستقبل النادي في مسار مختلف، وليس الطريقة التي نلعب بها مع كروس ومودريتش. لدينا لاعبون شباب رائعون، الفرنسي إدواردو كامافينغا، الفرنسي أوريليان تشواميني، الأوروغوياني فيدي فالفيردي والإسباني داني سيبايوس، الذين سيشكلون حقبة في مدريد، ولكن بطريقة مختلفة عن كروس ومودريتش وكاسيميرو».

الثلاثة يقدمون الكثير

لا يزال أنشيلوتي يعتقد أن بنزيمة ومودريتش وكروس يقدمون لريال مدريد الكثير، حتى وإن تجاوزوا ذروتهم البدنية.

وقال «علينا أن نقيّم اللاعبين ليس حسب أعمارهم، ولكن بما يفعلونه. يمكنك أن تعتقد أن الثلاثة ليست لديهم البنية الجسدية أو الطاقة التي يمتلكها اللاعبون الأصغر سناً، ولكن ما يمتلكه هؤلاء الثلاثة من حيث إدارة اللعبة فريد من نوعه، ولا يمكنك شراؤه في أي سوق في العالم».