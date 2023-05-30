دوري السلة الأميركي: ميامي يحبط محاولة سلتيكس في العودة ويتأهل للنهائي

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ ميامي هيت نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، حارما مضيفه بوسطن سلتيكس من عودة تاريخية، بعد فوزه عليه بـ103 نقاط مقابل 84 نقطة، الإثنين، في المباراة السابعة الحاسمة ضمن نهائي المنطقة الشرقية.

وحاول بوسطن قلب تأخره في أول ثلاث مباريات من السلسلة، محققا عودة نادرة، وكان على بُعد فوز واحد من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري يقلب تأخره بثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية، من أصل 151 محاولة سابقة، وفق «فرانس برس».

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وانتزع بوسطن فوزه الثالث المثير في الرمق الأخير على أرض ميامي بفارق نقطة يتيمة.

باتلر يقود ميامي للفوز

لكن جيمي باتلر سجل 28 نقطة وزميله كاليب مارتن بـ26 نقطة، ورفاقهما كان لهما رأي آخر، إذ حققا الأهم في عقر دار الفريق الأخضر، ضاربين موعدا مع دنفر ناغتس في نهائي الدوري، بدءا من يوم الخميس.

واستفاد لاعبو المدرب إريك سبولسترا على أكمل وجه من إصابة مبكرة لنجم بوسطن جايسون تايتوم وإهدار المضيف عدة تسديدات مبكرة.