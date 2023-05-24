دوري السلة الأميركي: سلتيكس يحيي آماله أمام هيت بفضل تألق تايتوم

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا جايسون تايتوم آمال فريقه بوسطن سلتيكس في بلوغ الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما قاده إلى الفوز على مضيفه ميامي هيت بـ116 نقطة مقابل 99 نقطة الثلاثاء في رابع مواجهات الدور نصف النهائي.

وسجل تايتوم 33 نقطة مع 11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة مساهماً في الفوز الأول لسلتيكس على ميامي في الدور النهائي للمنطقة الشرقية ومقلصاً الفارق إلى (1-3)، وفق «فرانس برس».

ويدين سلتيكس أيضاً بفوزه إلى لعبه الجماعي حيث نجح خمسة لاعبين آخرين في تسجيل أكثر من عشر نقاط في مقدمتهم جايلن براون بـ17 نقطة وديريك وايت سجل 16 نقطة والبديل غرانت وليامس بـ14 نقطة مع ست متابعات.

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وسجل آل هورفورد 12 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف ماركوس سمارت 11 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.

وكان سلتيكس بطل المنطقة الشرقية ووصيف بطل الدوري الموسم الماضي، بحاجة إلى الفوز للإبقاء على آماله في المنافسة بعدما خسر المباريات الثلاث الأولى أمام هيت، بينها المباراتان الأولى والثانية على أرضه.

ويدرك سلتيكس الذي يستضيف المباراة الخامسة على أرضه الخميس، أنه مطالب بالفوز بجميع المباريات المتبقية لبلوغ الدور النهائي، علماً أنه لم يسبق لأي فريق أن قلب الطاولة بعد خسارته المباريات الثلاث الأولى في تاريخ الدوري.