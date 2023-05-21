دوري السلة الأميركي: دنفر على بعد فوز واحد على ليكرز للتأهل للنهائي

بات دنفر ناغتس على بعد فوز واحد من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه» للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلُّبه للمرة الثالثة تواليًا على مضيفه لوس أنجليس ليكرز بـ119 نقطة مقابل 108 نقاط، السبت، في نهائي المنطقة الغربية.
وقاد الموزع الكندي جمال موراي فريقه إلى فوز مستحق بتسجيل 37 نقطة بينها خمس ثلاثيات، وأضاف العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 24 نقطة بينها 15 في الربع الأخير وثماني تمريرات حاسمة، وفق «فرانس برس».
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دنفر الذي حقق فوزين على أرضه، قدَّم أداء حاسمًا من بداية المباراة حتى نهايتها، محبطًا آمال أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس بـ23 نقطة و12 تمريرة حاسمة.
مواجهة النهائي
وبتأخره بثلاث مباريات، باتت آمال ليكرز، حامل اللقب 17 مرة، في غاية الصعوبة، علماً أن الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يبلغ نهائي الدوري لملاقاة الفائز بين ميامي هيت الذي يتقدم بنتيجة مباراتين على بوسطن سلتيكس.
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