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دوري السلة الأميركي: دنفر يحقق فوزه الثاني تواليا على ليكرز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 02:17 مساء
دوري السلة الأميركي: دنفر يحقق فوزه الثاني تواليا على ليكرز
لقطة من مواجهة دنفر ناغتس ولوس أنجليس ليكرز في دوري السلة الأميركي، 19 مايو 2023. (الإنترنت)
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حقق دنفر ناغتس فوزه الثاني تواليا على لوس أنجليس ليكرز بـ108 نقاط مقابل 103 نقاط في سلسلة اللقاءات بينهما في نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الخميس، بفضل تألق نجمه جمال موراي، الذي سجل 37 نقطة، منها 23 في الربع الأخير.

ونجح نجم دنفر الآخر الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، في تحقيق «تريبل دابل» جديدة بتسجيله 23 نقطة و17 متابعة و12 تمريرة حاسمة، لكن موراي كان مفتاح الفوز في اللقاء بنجاحه في ست تسديدات من أصل سبع في الربع الأخير وأربع من أصل خمس رميات، ثلاثية نفذها في حين فشل يوكيتش أو كنتفايوس كالدويل بوب في تسجيل أي نقطة في الربع الأخير، وفق «فرانس برس».

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وأضاف موراي إلى حصاده التهديفي عشر متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز في صفوف ليكرز ليبرون جيمس وأوستن ريفز مع 22 نقطة لكل منهما، وأضاف البديل الياباني روي هاشيمورا 21 نقطة.

وبعد يومين على قيام دنفر بالبناء على ربع أول قوي ليفوز بالمباراة الأولى، انتهى الربع الأول بالتعادل بـ27 نقطة قبل أن يتقدم ليكرز بفارق 11 نقطة في إحدى مراحل الربع الثاني لينهيه متقدما بـ53 نقطة مقابل 48 نقطة.

وظلت النتيجة متقاربة حتى نهاية الربع الثالث الذي أنهاه ليكرز متقدما بفارق ثلاث نقاط، بواقع 79 نقطة مقابل 76 نقطة.

بداية تقدم دنفر
وتقدم دنفر للمرة الأولى في المباراة بفضل ثلاثية لموراي في مطلع الربع الأخير، وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وسجل دنفر سبع ثلاثيات في الربع الأخير، بينها أربع لموراي. وتألق موراي عندما بلغ فريقه نهائي المنطقة الغربية العام 2020، لكن غاب عن الأدوار الإقصائية في الموسمين الماضيين بعد أن تعرض لقطع في أربطة الركبة في أبريل العام 2021.

ويحل دنفر ضيفا على ليكرز في المباراتين المقبلتين أولهما السبت.

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