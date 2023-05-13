دوري السلة الأميركي: ليكرز يقصي وريرز ويتأهل إلى النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

أقصى لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز من نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه عليه عن جدارة بـ122 نقطة مقابل 101 نقطة الجمعة وحسمه السلسلة (4-2).

وبرز أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس بتوقيعه على 30 نقطة لمصلحة الفائز الذي ضرب موعدًا في نهائي الغربية مع دنفر ناغتس متصدر المنطقة في الدوري المنتظم والذي تأهل مع عملاقه الصربي نيوكلا يوكيتش على حساب فينيكس صنز (4-2)، وفق «فرانس برس».

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قال المخضرم جيمس للشبكة الناقلة «إي أس بي أن» «ستكون سلسلة رائعة. حلّوا في صدارة الغربية طوال الموسم. نكنّ لهم الكثير من الاحترام».

وتنطلق السلسلة يوم الثلاثاء على أرض دنفر. بعدها بيوم، يفتتح ميامي هيت نهائي الشرقية على أرض المتأهل بين بوسطن سلتيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتعادلين راهناً (3-3).

ميامي إلى نهائي الشرقية

وبلغ ميامي نهائي المنطقة الشرقية بعد صراع مرير مع نيويورك نيكس، إذ حسم مباراته السادسة على أرضه بـ96 نقطة مقابل 92 نقطة منهياً السلسلة (4-2).

وسيُحسم نصف النهائي الأخير الأحد عندما يستضيف بوسطن نظيره فيلادلفيا.