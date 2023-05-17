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دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس للتقدم على ليكرز في نهائي الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 04:51 مساء
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس للتقدم على ليكرز في نهائي الغربية
لقطة من مواجهة دنفر ناغتس وضيفه لوس أنجليس ليكرز في دوري السلة الأميركي، 16 مايو 2023. (الإنترنت)
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قدم العملاق الصربي نيكولا يوكيتش عرضاً متكاملاً وقاد دنفر ناغتس إلى الفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز بـ132 نقطة مقابل 126 نقطة الثلاثاء، في افتتاح سلسلة نهائي المنطقة الغربية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».

وضرب أفضل لاعب في الدوري مرتين بقوة محققاً تريبل دابل «عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية»، بواقع 34 نقطة، 21 متابعة و14 تمريرة حاسمة، ليتقدم دنفر (1-0) في سلسلة يحتاج الفائز منها إلى أربعة انتصارات من سبع مباريات لبلوغ نهائي الدوري وملاقاة الفائز بين بوسطن سلتيكس وميامي هيت، وفق «فرانس برس».

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وحصل يوكيتش على دعم هجومي من الكندي جمال موراي صاحب 31 نقطة، فيما سجل أربعة لاعبين آخرين من دنفر عشر نقاط أو أكثر.

بروز نجم أنتوني ديفيس
ولدى ليكرز، برز أنتوني ديفيس بتسجيله 40 نقطة و10 متابعات، وأضاف أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس 26 وأوستن ريفز 23 بينها خمس ثلاثيات من تسع محاولات.

وتقدم دنفر 21 نقطة في الربع الثالث، بيد أن الضيوف قلصوا الفارق تدريجيا إلى ثلاث في الربع الأخير، بيد أن دنفر عرف كيف يحتوي الأمور ويستفيد من عامل الأرض في مباراته الأولى.

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