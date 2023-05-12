  • Alwasat News
Atwasat

دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس إلى نهائي المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 03:59 مساء
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس إلى نهائي المنطقة الغربية
لقطة من مواجهة دنفر ناغتس وفينيكس صنز في دوري السلة الأميركي، 12 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

قاد النجم الصربي نيكولا يوكيتش، فريقه دنفر ناغتس إلى بلوغ نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على فينيكس صنز بـ125 نقطة مقابل 100 نقطة ويحسم السلسلة في صالحه (4-2).

وتألق يوكيتش أفضل لاعب مرتين في الدوري الأميركي في المباراة، ونجح في تحقيق «تريبل دبل» بتسجيله 32 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات. وأسهم أيضا في الفوز كل من جمال موراي مع 26 نقطة وكنتافيوس كالدويل بوب مع 21 نقطة، وفق «فرانس برس».

- دوري السلة الأميركي: ووريرز يبقي آماله بعد تقليص الفارق مع ليكرز
- دوري السلة الأميركي: ليكرز وهيت يتقدمان على ووريرز ونيكس

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها دنفر نهائي المنطقة الغربية منذ العام 2020 وسيلتقي الفائز من مواجهة لوس أنجليس ليكرز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي حيث يتقدم الأول (3-2) في السلسلة.

واعتبر يوكيتش أن فريقه لم يتأثر بفكرة «الأجواء العدائية» في ملعب «فوتبرينت سنتر»، وقال: «لقد لعبنا بنفس الذهنية التي نلعب فيها عادة على أرضنا، أن نكون قتاليين ونصعب من مهمة الفريق الآخر في التسجيل وأعتقد أن هذا ما قمنا به».

واستمر غياب نجم فينيكس كريس بول للمباراة الرابعة تواليا بداعي الإصابة، كما لم يشارك دياندري أيتون لإصابة في أضلاعه.

تايتوم ينقذ سيفنتي من الخروج
وأنقذ جايسون تايتوم بوسطن سلتيكس من الخروج أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وسجل 16 نقطة من أصل 19 نقطة له في الربع الأخير، ليقود فريقه إلى الفوز بـ95 نقطة مقابل 86 نقطة، معادلا النتيجة في السلسلة (3-3) ليفرض مباراة سابعة.

كان تايتوم قد سجل مرة واحدة من أصل 14 محاولة قبل أن ينجح في أربع رميات ثلاثية في الربع الأخير.

وكان أفضل مسجل في صفوف سلتيكس ماركوس سمارت مع 22 نقطة، وأضاف كل من جايلين براون ومالكولم بروغدون 17 و16 نقطة تواليا.

جويل أمبيد الأفضل
في المقابل، كان أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا نجمه الكاميروني جويل أمبيد، أفضل لاعب في الدوري المنتظم هذا الموسم مع 26 نقطة و10 متابعات، في حين اكتفى جيمس هاردن بـ13 نقطة.

ويستضيف بوسطن المباراة الحاسمة الأحد، وسيحاول منع سيكسرز من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ العام 2001.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد

كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري السلة الأميركي: ووريرز يبقي آماله بعد تقليص الفارق مع ليكرز
دوري السلة الأميركي: ووريرز يبقي آماله بعد تقليص الفارق مع ليكرز
ساكا قريب من تمديد عقده مع أرسنال
ساكا قريب من تمديد عقده مع أرسنال
أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز
أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق ...
الإصابة تنهي موسم الجزائري إسماعيل بن ناصر
الإصابة تنهي موسم الجزائري إسماعيل بن ناصر
أنس جابر تدعو للمساواة بين الرجال والنساء في جوائز بطولة روما
أنس جابر تدعو للمساواة بين الرجال والنساء في جوائز بطولة روما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس إلى نهائي المنطقة الغربية
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس إلى نهائي المنطقة ......
«يوروبا ليغ»: يوفينتوس يحيي آماله بتعادل «قاتل» أمام إشبيلية في نصف النهائي
«يوروبا ليغ»: يوفينتوس يحيي آماله بتعادل «قاتل» أمام إشبيلية......
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي...
أنس جابر تدعو للمساواة بين الرجال والنساء في جوائز بطولة روما
أنس جابر تدعو للمساواة بين الرجال والنساء في جوائز بطولة ......
الإصابة تنهي موسم الجزائري إسماعيل بن ناصر
الإصابة تنهي موسم الجزائري إسماعيل بن ناصر...
المزيد