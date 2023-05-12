دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس إلى نهائي المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قاد النجم الصربي نيكولا يوكيتش، فريقه دنفر ناغتس إلى بلوغ نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على فينيكس صنز بـ125 نقطة مقابل 100 نقطة ويحسم السلسلة في صالحه (4-2).

وتألق يوكيتش أفضل لاعب مرتين في الدوري الأميركي في المباراة، ونجح في تحقيق «تريبل دبل» بتسجيله 32 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات. وأسهم أيضا في الفوز كل من جمال موراي مع 26 نقطة وكنتافيوس كالدويل بوب مع 21 نقطة، وفق «فرانس برس».

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وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها دنفر نهائي المنطقة الغربية منذ العام 2020 وسيلتقي الفائز من مواجهة لوس أنجليس ليكرز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي حيث يتقدم الأول (3-2) في السلسلة.

واعتبر يوكيتش أن فريقه لم يتأثر بفكرة «الأجواء العدائية» في ملعب «فوتبرينت سنتر»، وقال: «لقد لعبنا بنفس الذهنية التي نلعب فيها عادة على أرضنا، أن نكون قتاليين ونصعب من مهمة الفريق الآخر في التسجيل وأعتقد أن هذا ما قمنا به».

واستمر غياب نجم فينيكس كريس بول للمباراة الرابعة تواليا بداعي الإصابة، كما لم يشارك دياندري أيتون لإصابة في أضلاعه.

تايتوم ينقذ سيفنتي من الخروج

وأنقذ جايسون تايتوم بوسطن سلتيكس من الخروج أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وسجل 16 نقطة من أصل 19 نقطة له في الربع الأخير، ليقود فريقه إلى الفوز بـ95 نقطة مقابل 86 نقطة، معادلا النتيجة في السلسلة (3-3) ليفرض مباراة سابعة.

كان تايتوم قد سجل مرة واحدة من أصل 14 محاولة قبل أن ينجح في أربع رميات ثلاثية في الربع الأخير.

وكان أفضل مسجل في صفوف سلتيكس ماركوس سمارت مع 22 نقطة، وأضاف كل من جايلين براون ومالكولم بروغدون 17 و16 نقطة تواليا.

جويل أمبيد الأفضل

في المقابل، كان أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا نجمه الكاميروني جويل أمبيد، أفضل لاعب في الدوري المنتظم هذا الموسم مع 26 نقطة و10 متابعات، في حين اكتفى جيمس هاردن بـ13 نقطة.

ويستضيف بوسطن المباراة الحاسمة الأحد، وسيحاول منع سيكسرز من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ العام 2001.