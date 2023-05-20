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دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يتفوق على بوسطن سلتيكس مجددًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 03:37 مساء
دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يتفوق على بوسطن سلتيكس مجددًا
لقطة من مواجهة ميامي هيت وبوسطن سلتيكس في دوري السلة الأميركي، 19 مايو 2023. (الإنترنت)
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قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت بمعركة شرسة في الربع الأخير، فتفوّق على مضيفه بوسطن سلتيكس مرّة ثانية تواليًا، الجمعة في نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».

وصدم هيت صاحب الأرض بـ111 نقطة مقابل 105 نقطة، ليتقدّمه (2-0) قبل انتقال السلسلة إلى ميامي في المباراتين الثالثة والرابعة، حيث سيكون هيت قادرًا على حسمها (4-0) وبلوغ نهائي الدوري، لملاقاة الفائز بين دنفر ناغتس ولوس أنجليس ليكرز (2-0)، وفق «فرانس برس».

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وتأخر ميامي بفارق 11 نقطة مطلع الربع الأخير، ثم سبع نقاط قبل تسع دقائق من النهاية.

ليلة تألق باتلر
بيد أن باتلر (27 نقطة) قاد ميامي لتسجيل 20 نقطة مقابل تسع فقط لخصمه في الدقائق الأخيرة من المباراة التي وضعت هيت على مقربة من بلوغ نهائي الدورة مرة ثانية بعد 2020 عندما خسر أمام ليكرز.

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