نتيجة قاسية في دوري السلة الأميركي تضع ليبرون جيمس على خط الاعتزال مع ليكرز

القاهرة - بوابة الوسط

انشغلت أوساط كرة السلة الأميركية والعالمية بتفسير تلميح نجم لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، حول إمكانية اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد خسارة فريقه نهائي المنطقة الغربية أمام دنفر ناغتس بنتيجة قاسية (0-4).

أسئلة كثيرة قد يردّ عليها ليبرون في الأيام القليلة المقبلة لدى اجتماعه بالمدير العام لليكرز روب بيلينكا، الذي قال الثلاثاء: «سنتكلم مع ليبرون في الأيام المقبلة. نتطلّع قدما إلى هذه المحادثات معه. لقد أعطى كرة السلة أكثر من أي شخص آخر، وعندما تفعل ذلك تملك حق القرار عما إذا كنت تريد أن تعطي أكثر. بطبيعة الحال، نتمنى أن يستمر في مسيرته». مؤكدا جدية مقاربة ناديه لهذه المسألة، حسب «فرانس برس».

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ليبرون جيمس يثير الجدل حول مستقبله الرياضي

وكان ليبرون قد أثار زوبعة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة الرابعة ضد دنفر، بقوله متحدثا عن مستقبله: «سنرى. سنرى ما سيحدث في المستقبل. لا أعرف. لديّ الكثير لأفكر فيه لأكون صادقا. فقط بالنسبة لي شخصيا للمضي قدما في لعبة كرة السلة، لديّ الكثير للتفكير به».

موسم مخيب للآمال لـ«ليكرز»

وكان الموسم المنتظم مخيبا للآمال بالنسبة إلى ليكرز، لا سيما في ظل الإصابات المتكررة لأبرز نجومه، وعلى رأسهم ليبرون وأنتوني ديفيس، وكان في إحدى الفترات يحتل المركز الثالث عشر وبعيدا جدا عن بلوغ الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، لكن المستوى تحسن في أواخر الدوري المنتظم، ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية، حيث أزاح ممفيس غريزليز وغولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي تباعا قبل أن يسقط أمام دنفر.

وأردف جيمس، الذي سجل 40 نقطة في خسارة فريقه الرابعة تواليا أمام دنفر (111-113): «لا أعرف. أعتقد أن الأمور كانت جيدة. لا أحب القول إنه كان موسماً ناجحاً، لأنني لا ألعب سوى للفوز بالبطولات في هذه المرحلة من مسيرتي».

رسالةمن شبكة «أي أس بي إن»

ويعتبر المعلق في شبكة «أي أس بي إن» ستيفن سميث أن ليبرون يشكو من عدم إحاطته بلاعبين جيدين قادرين على المنافسة على اللقب، بقوله «لقد قام بعرض رائع، ولم يحصل على مساعدة إلا في حدها الأدنى».

وأضاف «لا أحد يمكنه أن يقنعني بأن هذا الأمر لم يكن عاملا في التصريحات التي أدلى بها. جيمس يتساءل عما يمكن لليكرز أن يحققه. بالنسبة إليه، فإما التتويج باللقب وإما لا شيء».