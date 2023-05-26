دوري السلة الأميركي: بوسطن سلتيكس يشعل صراع التأهل للنهائي بفوز جديد على ميامي هيت

القاهرة - بوابة الوسط

حقق بوسطن سلتيكس فوزه الثاني، الخميس، على ميامي هيت بـ110 نقاط مقابل 97 نقطة، ليبقي على آماله في بلوغ نهائي الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة مقلصا الفارق إلى (2-3) في سلسلة مبارياتهما في نهائي المنطقة الشرقية.

وتقدم ميامي بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء، لكن بوسطن رد بالفوز في المباراتين الأخيرتين. وتقام المباراة السادسة في ميامي، السبت، ويبقى الأخير مرشحا لبلوغ النهائي ومحاولة إحراز لقبه الرابع بعد أعوام 2006 و2012 و2013، وفق «فرانس برس».

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ولم يسبق لأي فريق أن قلب تخلفه بنتيجة (صفر-3) في «البلاي أوف»، وبالتالي يحاول بوسطن تحقيق الإنجاز ليحصل على شرف خوض النهائي وإمكانية الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتقاسمه حاليا مع لوس أنجليس ليكرز بـ17 لقبا لكل منهما.

وأسهم أربعة لاعبين في فوز بوسطن، وهم ديريك وايت بـ24 نقطة، في حين أضاف ماركوس سمارت 23 نقطة، وكل من جايسون تايتوم وجايلين براون 21 نقطة.

وقال براون «الشيء الوحيد الذي يستطيع إيقافنا هو نحن». وأضاف «اليوم كنا الفريق الأقوى، فرضنا إيقاعنا منذ البداية وحتى النهاية».

الربع الأول هو كلمة السر

أما في صفوف ميامي الذي غاب عنه غابي فنسنت بداعي إصابة في الكاحل، فلم يتخط أي لاعب حاجز العشرين نقطة، فسجل دنكان روبنسون 18 نقطة، وأضاف كل من بام أديبايو وجيمي باتلر 16 و14 نقطة تواليا.

واعترف باتلر بأنه يتعين على فريقه اللعب بطريقة أفضل إذا ما أراد حسم النتيجة في صالحه في المباراة السادسة، بقوله «يجب أن نقدم أداء أفضل، وتحقيق بداية أفضل وجعل الأمور أصعب للفريق المنافس».

وتابع «تتعين علينا المحافظة على إيجابيتنا ونؤمن بقدرتنا على حسم الأمور في صالحنا، وبالتالي يجب أن نفوز بالمباراة السادسة على أرضنا وننهي الأمر».

وبنى بوسطن فوزه من خلال عرض كبير في الربع الأول تقدم خلاله بـ23 نقطة مقابل سبع نقاط لميامي بعد مرور أربع دقائق قبل أن ينهيه متقدما على منافسه بنتيجة 35 نقطة مقابل 20 نقطة.