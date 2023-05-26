  • Alwasat News
Atwasat

دوري السلة الأميركي: بوسطن سلتيكس يشعل صراع التأهل للنهائي بفوز جديد على ميامي هيت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 11:18 صباحا
دوري السلة الأميركي: بوسطن سلتيكس يشعل صراع التأهل للنهائي بفوز جديد على ميامي هيت
لقطة من مواجهة بوسطن سلتيكس وميامي هيت في دوري السلة الأميركي، 25 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق بوسطن سلتيكس فوزه الثاني، الخميس، على ميامي هيت بـ110 نقاط مقابل 97 نقطة، ليبقي على آماله في بلوغ نهائي الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة مقلصا الفارق إلى (2-3) في سلسلة مبارياتهما في نهائي المنطقة الشرقية.

وتقدم ميامي بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء، لكن بوسطن رد بالفوز في المباراتين الأخيرتين. وتقام المباراة السادسة في ميامي، السبت، ويبقى الأخير مرشحا لبلوغ النهائي ومحاولة إحراز لقبه الرابع بعد أعوام 2006 و2012 و2013، وفق «فرانس برس».

- دوري السلة الأميركي: سلتيكس يحيي آماله أمام هيت بفضل تألق تايتوم
- دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يتفوق على بوسطن سلتيكس مجددًا

ولم يسبق لأي فريق أن قلب تخلفه بنتيجة (صفر-3) في «البلاي أوف»، وبالتالي يحاول بوسطن تحقيق الإنجاز ليحصل على شرف خوض النهائي وإمكانية الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتقاسمه حاليا مع لوس أنجليس ليكرز بـ17 لقبا لكل منهما.

وأسهم أربعة لاعبين في فوز بوسطن، وهم ديريك وايت بـ24 نقطة، في حين أضاف ماركوس سمارت 23 نقطة، وكل من جايسون تايتوم وجايلين براون 21 نقطة.

وقال براون «الشيء الوحيد الذي يستطيع إيقافنا هو نحن». وأضاف «اليوم كنا الفريق الأقوى، فرضنا إيقاعنا منذ البداية وحتى النهاية».

الربع الأول هو كلمة السر
أما في صفوف ميامي الذي غاب عنه غابي فنسنت بداعي إصابة في الكاحل، فلم يتخط أي لاعب حاجز العشرين نقطة، فسجل دنكان روبنسون 18 نقطة، وأضاف كل من بام أديبايو وجيمي باتلر 16 و14 نقطة تواليا.

واعترف باتلر بأنه يتعين على فريقه اللعب بطريقة أفضل إذا ما أراد حسم النتيجة في صالحه في المباراة السادسة، بقوله «يجب أن نقدم أداء أفضل، وتحقيق بداية أفضل وجعل الأمور أصعب للفريق المنافس».

وتابع «تتعين علينا المحافظة على إيجابيتنا ونؤمن بقدرتنا على حسم الأمور في صالحنا، وبالتالي يجب أن نفوز بالمباراة السادسة على أرضنا وننهي الأمر».

وبنى بوسطن فوزه من خلال عرض كبير في الربع الأول تقدم خلاله بـ23 نقطة مقابل سبع نقاط لميامي بعد مرور أربع دقائق قبل أن ينهيه متقدما على منافسه بنتيجة 35 نقطة مقابل 20 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع

خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع
«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟

«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023

الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023
بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا

بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية ...
أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية

أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية
مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح

مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)

السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!

من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!
«بطلت أعرف أنام بالليل».. الكوابيس تطارد أطفال قطاع غزة بعد العدوان

«بطلت أعرف أنام بالليل».. الكوابيس تطارد أطفال قطاع غزة بعد العدوان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة
أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن ...
السلفادور تلغي بطولة الدوري على خلفية حادثة التدافع «الدموية»
السلفادور تلغي بطولة الدوري على خلفية حادثة التدافع «الدموية»
جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول
جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
قبل 14 شهرًا على أولمبياد فرنسا.. استقالة الرئيسة تربك الحسابات
قبل 14 شهرًا على أولمبياد فرنسا.. استقالة الرئيسة تربك الحسابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في النهائي
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في ......
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها ......
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس...
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز ......
المزيد
الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال
الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال...
دوري السلة الأميركي: بوسطن سلتيكس يشعل صراع التأهل للنهائي بفوز جديد على ميامي هيت
دوري السلة الأميركي: بوسطن سلتيكس يشعل صراع التأهل للنهائي ......
بطولة فرنسا للتنس: مواجهة محتملة بين ديوكوفيتش وألكاراس
بطولة فرنسا للتنس: مواجهة محتملة بين ديوكوفيتش وألكاراس...
قبل 14 شهرًا على أولمبياد فرنسا.. استقالة الرئيسة تربك الحسابات
قبل 14 شهرًا على أولمبياد فرنسا.. استقالة الرئيسة تربك ......
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد ......
المزيد