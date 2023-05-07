هازارد: أخطط للبقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اللاعب البلجيكي إيدين هازارد عزمه على البقاء مع ناديه ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، حتى ينهي عقده كاملًا مع الملكي، قبل اتخاذ خطوة جديد بشأن مستقبله.

وقال هازارد في تصريحات إعلامية اليوم: «أنا أخطط للبقاء في ريال مدريد الموسم المقبل»، وفق الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

- شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20​

- أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

وتابع نجم المنتخب البلجيكي وتشيلسي السابق حديثه «أتوقع أن أبقى كما أريد أن أحتفل بالسنة الأخيرة من العقد المتبقية لي».

بينما أكد المدرب الإيطالي لريال مديد كارلو أنشيلوتي في وقت سابق أنه لا يهتم براتب اللاعب الكبير أو عمره، مشيرًا إلى أنه يمنح الفرصة لمن يستحق، فالأهم لديه هو تحقيق الفوز.

عرض سعودي

وحصل هازارد على عرض سعودي من نادي النصر، لمجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق، إلا أن هازارد أعلن تمسكه بالملكي.

وفي سعيه نحو التخلص من البلجيكي، قدم ريال مدريد عرضًا جديدًا لهازارد، حيث سيدفع النادي الملكي باقي راتب اللاعب المنصوص عليه في عقده، مقابل تسريحه مجانًا هذا الصيف إلى أي فريق يختاره إيدين، وفق جر «آس» الإسبانية.