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بيريز وأنشيلوتي يمتدحان الثنائي البرازيلي لريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 04:13 مساء
بيريز وأنشيلوتي يمتدحان الثنائي البرازيلي لريال مدريد
لاعبا ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو يحتفلان بكأس إسبانيا، 6 مايو 2023. (الإنترنت)
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كال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ورئيسه فلورنتينو بيريز المديح لثنائي خط الهجوم البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو بعد تألقهما اللافت في تتويج النادي الملكي بكأس إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا بهدفين لهدف في المباراة النهائية السبت.

وسجل رودريغو هدفي ريال مدريد في حين شكل فينيسيوس جونيور خطرًا دائمًا على دفاع أوساسونا، وفق «فرانس برس».

ووصف أنشيلوتي فينيسيوس جونيور بأنه «اللاعب الذي لا يمكن لأحد وقفه»، وقال في هذا الصدد «لعبنا بطريقة جيدة على مدى نصف الساعة الأول، لم يتمكن أحد من ايقاف فينيسيوس».

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كما وصف أنشيلوتي رودريغو بأنه استعراضي بقوله «لا ندري السقف الذي يمكن أن يصل إليه رودريغو، لقد غير ديناميكية المباراة في الشوط الثاني».

وأضاف «إنه لاعب أنيق جدًا، يستطيع تسجيل الأهداف وهو يتطور بشكل مدهش».

بيريز يعبر عن إعجابه بفينيسيوس
أما بيريس فاعتبر بأن فينيسيوس هو أفضل لاعب في المركز الذي يشغله وكان لسان حاله مماثلا لأنشيلوتي بالقول «لا أحد يستطيع إيقافه. يتعين على اللاعب الموكل مراقبته ارتكاب الكثير من الأخطاء ضده».

وأضاف مدافعًا عن الجناح السريع «لقد نال بطاقة نظرًا لاحتجاجاته على التدخلات العنيفة ضده، وأنا لا أفهم ذلك، يجب حماية اللاعبين الذين يقدمون الاستعراض».

وأحرز ريال مدريد لقبه العشرين في مسابقة الكأس والأول له منذ العام 2014.

وتنتظر ريال مدريد مواجهة من العيار الثقيل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

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