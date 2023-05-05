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تدريبات سيتي تشهد عودة دي بروين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 05:50 مساء
تدريبات سيتي تشهد عودة دي بروين
البلجيكي كيفن دي بروين من تدريبات نادي مانشستر سيتي، 5 مايو 2023. (الإنترنت)
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كشف بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي أن لاعب وسطه البلجيكي كيفن دي بروين قد يعود لمواجهة ضيفه ليدز يونايتد الجريح السبت في «البريميرليغ»، بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب دي بروين عن فوزي سيتي على فولهام ووست هام بعد معاناته من إصابة غير محدّدة، خلال الفوز على المتصدر السابق أرسنال في 26 أبريل الماضي، وفق «فرانس برس».

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عاد نجم الوسط البلجيكي إلى التمارين الخميس فيما رأى مدربه الإسباني أن الدفع به نهاية هذا الأسبوع في ملعب الاتحاد لن يكون مخاطرة، «لقد تدرّب أمس، تدرّب جيداً. نتدرّب اليوم ونقرّر من بعدها».

تابع المدرب الفذ لمراسلين صحافيين «لا مشكلة في الغياب عن أسبوع أو عشرة أيام في هذه الفترة من الموسم. الأمر عينه حصل مع نايثن، إذا كانت لياقته جيدة، بمقدوره اللعب».

ويبحث سيتي عن لقب ثالث توالياً وخامس في آخر ستة مواسم في الدوري. وبمقدوره الابتعاد أربع نقاط عن أرسنال بحال فوزه على ليدز صاحب المركز السابع عشر والمكافح لتجنب الهبوط.

أرسنال في رحلة صعبة
بدوره، ينتقل أرسنال البعيد نقطة عن المتصدر سيتي ولعب مباراة أكثر، في رحلة صعبة الأحد إلى أرض نيوكاسل الثالث، في جولة قد تحدّد ملامح نهاية الدوري.

ثلاثية تاريخية
ويبحث سيتي أيضاً عن ثلاثية تاريخية، في ظل بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، ونهائي كأس إنكلترا العريقة حيث ينتظره جاره اللدود مانشستر يونايتد.

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