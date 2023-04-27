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«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 03:27 مساء
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
إيرلينغ هالاند يحتفل بالهدف الأول مع كيفن دي بروين في مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي، 26 أبريل 2023. (الإنترنت)
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أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالثنائي البلجيكي كيفن دي بروين والنروجي إرلينغ هالاند «المذهل» بعد الفوز الرائع على ضيفه أرسنال برباعية لهدف الأربعاء، ليحكم قبضته على مصيره نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما أكد مواطنه ميكيل أرتيتا أن فريقه «لن يستسلم» بعد أن أفلتت الأمور من يديه.

سجل دي بروين هدفين من صناعة هالاند وصنع آخر، فيما أحرز النروجي هدف المباراة الرابع لينفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم من 38 مباراة في الدوري الممتاز بعدما سجل هدفه الرقم 33، متجاوزا الرقم القياسي السابق للمصري محمد صلاح مع ليفربول، حسب «فرانس برس».

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وخرج سيتي متفوقا في مباراة وصفت أنها قد تكون مصيرية لتحديد هوية بطل إنجلترا، فقلص الفارق الى نقطتين فقط مع أرسنال ولكن له مباراتان مؤجلتان.

قال غوارديولا عن الثنائي الفتاك «الانسجام بين كيفن وإرلينغ مذهل، حاولنا اليوم استخدامه قدر المستطاع».

وتابع مقارنة بالمباراة الأولى بين الفريقين في الدوري هذا الموسم التي فاز أيضا سيتي بها «المواجهة هناك في لندن اعتُمدت فيه الكرات الطويلة، الكرات الطويلة لإرلينغ».

وأضاف «اليوم كنا صبورين أكثر معهم. يفوز هالاند دائما بالكرة الثانية، إنه مبدع. كيفن مهم جدا...عندما نتمكن من إيجاده ويبدأ في الركض، فلا يمكن إيقافه».

المنافسة على الثلاثية
ولا يزال سيتي ينافس على ثلاثية تاريخية هذا الموسم، إذ تنتظره مواجهة نارية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في إعادة للدور ذاته من العام الماضي، كما يخوض في الثالث من يونيو نهائي الكأس المحلية أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد.

علّق غوارديولا «أعرف ان المباريات الثلاث المقبلة في الدوري مهمة جدا، ستحدد ما إذا بإمكاننا تحقيق ما نصبو إليه. الحقيقة أننا لا نزال نتأخر بنقطتين عن أرسنال، هم أمامنا».

دي بروين يشارك الرأي
وشاركه الرأي دي بروين الذي قال إن الموسم «ما زال طويلا. نعلم ما قاله الناس عن الفائز بهذه المباراة، ارتفاع حظوظه باللقب، لكن الأمر صعب جدا. العديد من الأمور قد تحصل. لدينا مباراتان مؤجلتان لكننا ما زلنا خلفهم».

بعدما تصدر الترتيب لمعظم الموسم، استمرت عقدة أرسنال في الدوري أمام سيتي حيث خسر المباريات الـ12 الاخيرة جميعها ضده ويبدو مسعاه نحو لقب أول في الدوري منذ العام 2004 في خطر.

فاز الفريق الأفضل
قال أرتيتا «التحليل واضح، فاز الفريق الأفضل في المباراة. لقد كانوا في أفضل حالاتهم خاصة في الشوط الأول ولم نكن قريبين من مستوانا».

وأكد في الوقت ذاته أن فريقه لن يستسلم في المباريات الخميس المتبقية «نحن هنا قبل خمس مباريات من النهاية. هؤلاء اللاعبون يستحقون الكثير من الإشادة لأنهم نافسوا تسعة أشهر ونصف ضد هذا الفريق».

وتابع «إنها أمسية صعبة ولكن علينا النهوض، والقيام بخطوة الى الوراء لنرى أننا نجحنا في التنافس مع هذا الفريق، إنه أمر لا يصدق بالفعل بصراحة».

وأردف «لكننا ما زلنا نريد المنافسة ولن نستسلم أبدا. تتبقى خمس مباريات ويمكن أن يحدث أي شيء. عليك أن تؤمن حتى لو كان الأمر صعبا الليلة».

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