«لعنة الإصابات» تطارد نجم الأتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، في ربلة ساقه اليمنى على أن يغيب على الأقل أمام قادش على ملعب «ميتروبوليتانو»، حسب ما أفاد «روخيبلانكوس» الأربعاء.

وغادر ديباي الثلاثاء التمارين الجماعية بسبب آلام عانى منها منذ اليوم السابق، وأكد التشخيص «إصابة عضلية في عضلة الساق اليمنى»، حسب أتلتيكو الذي لم يحدد مدة غياب المهاجم، وفق «فرانس برس».

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وتأتي إصابة ديباي في وقت غاب فيه عن خمس مباريات في الدوري بسبب إصابة في فخذه تعرض لها أثناء القيام بواجبه الدولي، في فوز هولندا على جبل طارق بثلاثية نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2024.

العودة إلى التشكيلة

وعاد ديباي لتشكيلة أتلتيكو مدريد في الفوز الساحق على مضيفه بلد الوليد بخمسة أهداف لاثنين الأحد، ودخل في الدقيقة 79 واختتم مهرجان فريقه بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، رافعاً رصيده إلى حمسة أهداف هذا الموسم في الدوري.

وسيكون أمام المهاجم الهولندي 10 أيام للتعافي من الإصابة، حيث لن يلعب القطب الثاني للعاصمة مدريد بعد مواجهته أمام قادش مرة أخرى حتى 14 مايو ضد إلتشي متذيل الترتيب والذي تأكد هبوطه إلى الثانية، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية الدوري.