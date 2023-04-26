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مدافع ليستر في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 09:20 مساء
مدافع ليستر في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل
المدافع التركي كاجلار سويونكو لاعب ليستر سيتي الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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وقع مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي كاجلار سويونكو، على عقود انضمامه إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وسيرتبط المدافع التركي سويونكو مع النادي المدريدي بعقد يمتد لأربع سنوات بداية من الصيف المقبل، وحتى يونيو 2027، حسب ما أوضحه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وانضم المدافع البالغ (29 عاما) إلى صفوف ليستر في العام 2018 قادما من نادي فرايبورغ الألماني، وتمكن من التتويج معه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

أتلتيكو حاول في يناير
وحاول أتلتيكو التعاقد مع المدافع التركي في يناير الماضي، دون انتظار انتهاء عقده مع ليستر وقدومه مجانا في الصيف، لكنه لم يتمكن من التخلص من أحد مدافعيه فيليب مونتيرو وماريو هيرموسو، لينتهي به المطاف بنفس تشكيلته التي بدأ بها الموسم الحالي.

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