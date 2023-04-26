مدافع ليستر في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

وقع مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي كاجلار سويونكو، على عقود انضمامه إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وسيرتبط المدافع التركي سويونكو مع النادي المدريدي بعقد يمتد لأربع سنوات بداية من الصيف المقبل، وحتى يونيو 2027، حسب ما أوضحه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وانضم المدافع البالغ (29 عاما) إلى صفوف ليستر في العام 2018 قادما من نادي فرايبورغ الألماني، وتمكن من التتويج معه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.