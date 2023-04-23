الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد توازنه بفوز مهم على أتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

حقق برشلونة الأهم واستعاد توازنه مقتربًا من اللقب بحسم القمة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لصفر الأحد في المرحلة الثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين برشلونة بفوزه إلى مهاجمه الدولي فيران توريس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 44 من الشوط الأول، حسب ما نشرته «فرانس برس».

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وعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين مخيبين أمام جيرونا وخيتافي، واستعاد فارق النقاط الـ11 التي تفصله عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي والفائز على ضيفه سلتا فيغو بهدفين لصفر السبت.

برشلونة يخدم غريمه الريال

وأسدى برشلونة خدمة للنادي الملكي بعدما مكن الأخير من الابتعاد بفارق خمس نقاط عن جاره ووضع حدًا لسلسلة من ستة انتصارات تواليًا لأتلتيكو في الليغا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في صدارة ترتيب «الليغا»، فيما توقف رصيد الأتلتي عند النقطة 60 في المركز الثالث للدوري، مبتعدا بفارق مريح عن صاحب المركز الرابع ريال سوسيداد.